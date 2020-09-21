Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", розбурхала знімком на заході сонця

Дівчина має дуже пишні форми, які не має наміру приховувати. Після того, як в підлітковому віці Демі позбулася всяких комплексів, пов'язаних із зайвою вагою, вона помітно змінилася. Тепер модель завжди і скрізь акцентує увагу на її фігурі, продовжує рекламувати модну білизну і розбурхувати видом на кращих фото в Instagram.

Кожен знімок Демі викладає на своїй сторінці, щоб отримати кілька сотень відгуків. Фанати люблять обговорювати образи Роуз, адже вона, як запевняє дівчина, не робила пластики. Саме тому Роуз порівнюють з сестрами Кардашьян, а також часто жартують про те, що Демі виглядає міні-копією Кайлі, яка раніше зустрічалася з тим же хлопцем, що і сама Роуз.

Дівчина приміряла чорний монокіні і показала пружні сідниці на тлі яскравого сонячного заходу біля узбережжя. Ось як відреагували шанувальники на чергове «белфі» (селфі, на якому основний акцент зроблений на сідницях. Термін придуманий Кім Кардашьян) в мережі Instagram:

"Немає нічого більш мирного, ніж прямо тут, прямо зараз", " чудово😮 😮 😮 💗", "» красива красуня Babewatch 😍😘😘💖🌹🔥», «😍 ідеальна жінка-найкраще визначення для Демі Роуз", " гарне фото🌷 🌹 🌹 🌹 😍 😍", "ідеальна дівчина » "" Дай мені ще разок побачити це фото», «досконалість», «Ти виглядаєш як Кайлі тут», «Живи своїми картинками».

Раніше пишногруда модель показала, що може підкорювати далеко не одним бюстом. Володарка привабливої фігури далеко не завжди була такою впевненою в собі. У підлітковому віці Демі комплексувала з приводу своїх пишних форм і навіть отримала проблеми зі шлунком через екстремальне схуднення при якому голодувала, щоб позбутися зайвої ваги.

Після того, як дівчина зрозуміла: голодувати і змінювати себе не вихід – вона змінила підхід до сприйняття критики оточуючих. Тепер дівчина є кумиром для мільйонів дівчат, адже знає, як це-мати недоліки. Свої сідниці і бюст тепер Демі підкреслює білизною з самим зухвалим дизайном. На одному з фото, наприклад, Роуз з'явилася в білому комплекті з стильною різнобарвною вставкою на укороченому топіку.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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