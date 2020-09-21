Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, розбурхала пишними формами в стильному бікіні

Пишногруда модель прагне показати, як може вразити завдяки своїй незвичайній фігурі, тому кожен день вона ділиться новими знімками в Instagram. Дівчина підкреслює бюст і стегна завдяки мереживній білизні або міні-бікіні, в яких знімається для реклами відомих брендів одягу.

Сама Настя не хоче худнути і при низькому зростанні вести більше 70 кг, проте все одно не комплексує. Саме тому багато дівчат захоплюються поведінкою знаменитості, тоді як інші засуджують за Відверті фото.

Одними з таких кадрів, які потрапили в центр обговорень, стали фото дівчини в чорному бікіні з металевими вставками з камінням на стегнах і грудях.

"Я думаю, вам потрібен унікальний, жорсткий, гнучкий образ, які заманить всіх", " ці повітряні кулі натуральні?", "Дівчина, ви просто богиня любові😍", "Мамасіта Ріка», «я люблю купальник», «О, чорт візьми, дитинко», «Ти такий чудовий малюк😊 💕», "навіщо себе так спотворювати".

Раніше ми писали, що молода модель показує провокативні кадри в Instagram майже кожен день, щоб залучати якомога більше уваги до себе і продовжувати збільшувати кількість фанатів, яких вже більше 11, 6 мільйонів чоловік. Квітко позує на своїх фото в пляжних бікіні і мереживній білизні, рекламуючи їх і виставляючи «все потрібне» у вигідному світлі.

Також Настя часто поєднує приємне з корисним-відвідує пляжі і демонструє нові пляжні образи. На одному з таких знімків ефектна блондинка з пишними формами вразила глибоким вирізом в чорному монокіні.

Дівчині вдалося знову підкорити бюстом, який вона і не збиралася приховувати. Фанати обговорили знімок знаменитості досить бурхливо, вихваляючи незвичайну зовнішність Насті.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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