Українців, які працюють віддалено, планують захистити законом

Після тривалої перерви парламентарії знову повернулися до питання врегулювання дистанційної роботи. Якщо нардепи затвердять документ, українські роботодавці нарешті отримають можливість офіційно переводити співробітників на віддалену роботу. Українці, в свою чергу, зможуть не боятися, що роботодавці зменшать їм зарплату, якщо вони переведуться на дистанційну роботу, пишуть "Вести".

При цьому в документі є низка суперечливих норм. Наприклад, роботодавцю хочуть дозволити навідуватися додому до співробітника, а матеріальну відповідальність за все майно, надане для роботи, хочуть покласти на співробітника.

Відзначимо, що надомна робота, згідно з документом, це робота, яку співробітник виконує в установленому місці, яке заздалегідь оснащене необхідною технікою. Цю роботу він повинен виконувати згідно з розпорядком дня підприємства.

Дистанційна робота може виконуватися співробітником в будь-якому місці. При такій роботі співробітник несе особисту відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. При дистанційній роботі співробітники самі планують свій робочий час, виконуючи заздалегідь обумовлений з роботодавцем обсяг роботи. Варто зазначити, що, згідно із законопроектом, право на дистанційну роботу мають всі громадяни, які виховують дитину віком до трьох років.

У пропонованому документі чітко закріплено, що надомна робота не повинна впливати на зарплату та інші права співробітника. Роботодавцям пропонується вести реєстраційні листи, в яких будуть записуватися завдання співробітників, час на їх виконання і тарифні ставки оплати праці. Крім цього, передбачена оплата витрат, які виникли у працівника через роботу на дому.

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