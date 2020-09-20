На пом'якшення карантину можна не розраховувати

Більшість українських областей на сьогоднішній день не готові до пом'якшення карантину

Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 20 вересня, послабити карантин в Україні готові лише дві області - Кіровоградська та Херсонська. Всі інші регіони, включаючи Київ, не готові послабити карантин через показники захворюваності.

Відзначається, що в 22-х областях перевищено допустимий показник захворюваності китайським вірусом. Найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення на даний момент фіксується в Тернопільській області - 388,3 людини.

Зазначимо, що за останню добу в Україні підтвердилося ще 2966 випадки захворювання. За весь період в нашій країні заразилося понад 175 тисяч осіб. Більше 3,5 тисяч людей померли від самого вірусу або ускладнень, пов'язаних з ним.

На даний момент в Україні діє адаптивний карантин. Країна поділена на зони, колір яких залежить від рівня захворюваності. Залежно від цього, встановлюються обмеження в тій чи іншій зоні.

Раніше представники МОЗ попереджали, що госпіталізуватимуть тільки пацієнтів у важкому стані, якщо кількість хворих буде стрімко зростати.

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