Більшість українських областей на сьогоднішній день не готові до пом'якшення карантину
Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.
Станом на 20 вересня, послабити карантин в Україні готові лише дві області - Кіровоградська та Херсонська. Всі інші регіони, включаючи Київ, не готові послабити карантин через показники захворюваності.
Відзначається, що в 22-х областях перевищено допустимий показник захворюваності китайським вірусом. Найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення на даний момент фіксується в Тернопільській області - 388,3 людини.
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Зазначимо, що за останню добу в Україні підтвердилося ще 2966 випадки захворювання. За весь період в нашій країні заразилося понад 175 тисяч осіб. Більше 3,5 тисяч людей померли від самого вірусу або ускладнень, пов'язаних з ним.
На даний момент в Україні діє адаптивний карантин. Країна поділена на зони, колір яких залежить від рівня захворюваності. Залежно від цього, встановлюються обмеження в тій чи іншій зоні.
Раніше представники МОЗ попереджали, що госпіталізуватимуть тільки пацієнтів у важкому стані, якщо кількість хворих буде стрімко зростати.
Нагадаємо, що українців протверезять новим посиленням карантину, в Кабміні вже попередили: "протягом 14 днів...".
Як повідомляла Politeka, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками: повний список зон.
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