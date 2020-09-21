Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про прем'єру

На фото Леся здалася в стильній блискучій сукні з невеликим декольте, сидячи на передньому сидінні авто. Волосся у красуні були зібрані в косичку, а образ Нікітюк доповнила яскравим макіяжем і прикрасами на шиї. Поруч сидів чоловік, якого називають Богдан Богданич. Він є водієм маршрутки Лесі. Чоловік був у футболці і джинсах, а на голові у нього була кепка, яку він якраз поправляв. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ле маршрутка скоро. За проїзд передавати не потрібно. Сьогодні ми відзняли промо. Воно буде крутим, обіцяю", - написала Леся.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Образ з кліпу Майлі Сайрус?", "Водій у вас супер!", "Красуня. Вже чекаю новий сезон","обожнюю Лесю в селі".

Повідомлялося, що колишній кавеенщик, а нині водій у проекті Лесі Нікітюк "Le Маршрутка" Богдан Богданович, поділився цікавими деталями, що залишилися за кадром.

"Хоча маршрутка Лесина, в ній діють мої правила. Ну, як правила. Моє слово-закон, а погоджується вона з ним чи ні, це вже не мої проблеми" - жартує Новинчук.

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