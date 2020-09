View this post on Instagram

Ле Маршрутка скоро... За проїзд передавати не треба)😍 Сьогодні ми відзняли промо!!! Воно буде крутим !!!! Обіцяю🤪 @bohdan_bohdanovych_ Hair @prus_hairstylist Make up @tamrikori #soon @lemarshrutka_official