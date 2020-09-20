Українська співачка Анна Седокова, яка вже давно живе і виступає в Росії, вийшла заміж

Обранцем 37-річної зірки став 28-річний Латвійський спортсмен Яніс Тімма, баскетболіст клубу "Хімки".

І хоча весілля в підмосковній Барвисі відбулася ще 6 вересня, фотографіями цієї події Анна почала ділитися тільки зараз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Одне з весільних фото, на якому Седокова з чоловіком, старшою дочкою Аліною і молодшим сином Гектором, співачка супроводила відповіддю хейтерам, які вважають, що жінка з дітьми нікому не буде потрібна.

За словами Анни, коли вона в 22 роки йшла з однорічною донькою від першого чоловіка, білоруського футболіста Валентина Белькевича, її мама сказала, що з дитиною вона більше не буде нікому не потрібна.

"Минуло багато років і кожен день я продовжую доводити своїй мамі, що вона помилялася. Як помиляються ті, хто ставить хрест на собі", - підкреслила Сєдокова.

Вона додала, що після публікації весільних фото до неї в коментарі набігли хейтери, які почали писати їй їдкі репліки про неї саму і її дітей.

"Але я дівчинка доросла і розумію, що вони пишуть про себе. Я відображення їх комплексів. Я відображення їх невіри в себе", - парирувала співачка.

Анна нагадала всім невірним в любов, що життя може розвернутися і повністю зміниться в 50, 60 або навіть у 80 років.

"А якби я послухала свою маму в 22, то моя б закінчилася тоді», – додала вона.

Артистка подякувала своєму чоловікові Янісу за доброту і прийняття, а також побажала всім прагнути до добра, довіряти своєму серцю і інстинктам.

"І ніколи !!! Ніколи не думайте, що це кінець. Це всього лише новий початок ❤", - підсумувала вона.

Під публікацією розгорілася жвава дискусія, в якій підписники вітали Анну і підтримували її, але були і ті, хто не поділяв її оптимізму, хоча таких – меншість.

На пост артистки відреагувала і відома українська телеведуча Леся Нікітюк.

"Боже які ви класні) Аліночка і малий шкарапет🙈 😁 😘 😘 😘!",- написала вона.

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