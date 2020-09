View this post on Instagram

Девочки и дети или из серии «Ты никому не будет нужна со своими детьми»... ⠀ Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала , что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе. ⠀ После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров . Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала « Я ее раньше обажала, я сейчас ненавижу» Она и сейчас подписана на меня ... Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа « опять замуж» или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя ... ⠀ Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно о этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не злости и зависти. ⠀ Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда. На фото лишь половина наших детей, их в два раза больше . И я благодарна моему самому мудрому и сильному мужу @janis.timma за то , что не сдался и каждый день является примером во всем для многих из нас и особенно для меня . Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда !!! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало ❤️