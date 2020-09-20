Українська співачка Анна Седокова, яка вже давно живе і виступає в Росії, вийшла заміж

Обранцем 37-річної зірки став 28-річний Латвійський спортсмен Яніс Тімма, баскетболіст клубу "Хімки".

І хоча весілля в підмосковній Барвисі відбулася ще 6 вересня, фотографіями цієї події Анна почала ділитися тільки зараз на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

View this post on Instagram

Девочки и дети или из серии «Ты никому не будет нужна со своими детьми»... ⠀ Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала , что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе. ⠀ После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров . Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала « Я ее раньше обажала, я сейчас ненавижу» Она и сейчас подписана на меня ... Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа « опять замуж» или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя ... ⠀ Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно о этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не злости и зависти. ⠀ Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда. На фото лишь половина наших детей, их в два раза больше . И я благодарна моему самому мудрому и сильному мужу @janis.timma за то , что не сдался и каждый день является примером во всем для многих из нас и особенно для меня . Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда !!! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

Популярні новини зараз

Найпотужніша магнітна буря готує удар по українцям, одним днем не обійдеться: названо дати

"Це був болісний час": Дан Балан перервав мовчання після довгої паузи і викликав фурор новою піснею

Покалічена Ольга Бузова жорстко поплатилася за самовпевненість: "Хотіла крутіше, і як з усієї дурі..."

Біда трапилася з невісткою Кернеса: "знаходиться під наглядом..."
Показати ще

Одне з весільних фото, на якому Седокова з чоловіком, старшою дочкою Аліною і молодшим сином Гектором, співачка супроводила відповіддю хейтерам, які вважають, що жінка з дітьми нікому не буде потрібна.

За словами Анни, коли вона в 22 роки йшла з однорічною донькою від першого чоловіка, білоруського футболіста Валентина Белькевича, її мама сказала, що з дитиною вона більше не буде нікому не потрібна.

"Минуло багато років і кожен день я продовжую доводити своїй мамі, що вона помилялася. Як помиляються ті, хто ставить хрест на собі", - підкреслила Сєдокова.

Вона додала, що після публікації весільних фото до неї в коментарі набігли хейтери, які почали писати їй їдкі репліки про неї саму і її дітей.

View this post on Instagram

Mr. & Mrs. Timma ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

"Але я дівчинка доросла і розумію, що вони пишуть про себе. Я відображення їх комплексів. Я відображення їх невіри в себе", - парирувала співачка.

Анна нагадала всім невірним в любов, що життя може розвернутися і повністю зміниться в 50, 60 або навіть у 80 років.

"А якби я послухала свою маму в 22, то моя б закінчилася тоді», – додала вона.

Артистка подякувала своєму чоловікові Янісу за доброту і прийняття, а також побажала всім прагнути до добра, довіряти своєму серцю і інстинктам.

"І ніколи !!! Ніколи не думайте, що це кінець. Це всього лише новий початок ❤", - підсумувала вона.

Під публікацією розгорілася жвава дискусія, в якій підписники вітали Анну і підтримували її, але були і ті, хто не поділяв її оптимізму, хоча таких – меншість.

На пост артистки відреагувала і відома українська телеведуча Леся Нікітюк.

"Боже які ви класні) Аліночка і малий шкарапет🙈 😁 😘 😘 😘!",- написала вона.

Нагадаємо, що Седокова дала ближче розглянути свій "четвертий розмір", ні краплі сорому: "Діва-богиня".

Як повідомляла Politeka, втрата обрушилася на сім'ю Сєдокової, зірка завила від несправедливості: "Була ближче, ніж сестра".

Також Politeka писала, що пекуча Седокова розтанула в обіймах коханця і приголомшила розкутим виглядом: "В саме серце".