Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про важливу проблему

На фото Памела була в білій сорочці або чимось подібному. Швидше за все, дівчина була без білизни, зате з декольте. Волосся Андерсон залишила розпущеним, взявшись руками за них. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила яскравим макіяжем, який видно навіть на чорно-білому знімку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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"Trees 4 Tomorrow is a very special project started by Conservancy Hornby Island as a climate action initiative for BC’s Gulf Islands. The project is planting over 10,000 trees this year which will absorb up to  220,000kg of  carbon out of the atmosphere! In 10 years these trees will reach peak stage of carbon storage, so the time to plant is NOW!  All donations to Trees 4 Tomorrow go towards putting trees in the ground on Hornby, Denman, Galiano, Gabriola, and other Islands in the SALISH SEA. Each tree is planted carefully by volunteer tree planters from the Gulf Islands, Donating is easy on the ‪ConservancyHornbyIsland.org‬ website or at ‪CanadaHelps.org‬ by typing Conservancy Hornby Island in the search bar." One of the other groups I’m supporting is Clayoquot Action, a Tofino-based conservation society. They work to protect Clayoquot Sound, the Last Great Rainforest on Vancouver Island. Their fish farm watchdog program shines a spotlight on the salmon farming industry’s dirty secrets. During COVID the Department of Fisheries has cut monitoring, making this frontline program more important than ever before. #thepamelaandersonfoundation 🇨🇦

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"Trees 4 Tomorrow - це особливий проект, започаткований Conservancy Hornby Island в якості ініціативи по боротьбі зі зміною клімату для островів Перської затоки Британської Колумбії. Цього року в рамках проекту буде висаджено понад 10 000 дерев, які поглинуть до 220 000 кг вуглецю з атмосфери! Через 10 років ці дерева досягнуть піку накопичення вуглецю, так що пора садити зараз! Всі пожертви Trees 4 завтра підуть на посадку дерев в землю на островах Хорнбі, Денман, Галіано, Габріола та інших островах в САЛЬБОВОМУ морі. Кожне дерево ретельно посаджене добровольцями-плантаторами з островів Перської затоки", - написала Андерсон.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться написати: "чуттєва, погляд не відірвати".

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