Відома модель Памела Андерсон показала себе і розповіла про важливу проблему

На фото Памела була в білій сорочці або чимось подібному. Швидше за все, дівчина була без білизни, зате з декольте. Волосся Андерсон залишила розпущеним, взявшись руками за них. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила яскравим макіяжем, який видно навіть на чорно-білому знімку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Trees 4 Tomorrow - це особливий проект, започаткований Conservancy Hornby Island в якості ініціативи по боротьбі зі зміною клімату для островів Перської затоки Британської Колумбії. Цього року в рамках проекту буде висаджено понад 10 000 дерев, які поглинуть до 220 000 кг вуглецю з атмосфери! Через 10 років ці дерева досягнуть піку накопичення вуглецю, так що пора садити зараз! Всі пожертви Trees 4 завтра підуть на посадку дерев в землю на островах Хорнбі, Денман, Галіано, Габріола та інших островах в САЛЬБОВОМУ морі. Кожне дерево ретельно посаджене добровольцями-плантаторами з островів Перської затоки", - написала Андерсон.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться написати: "чуттєва, погляд не відірвати".

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