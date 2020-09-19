Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала витівкою після бурхливої ночі з Джигурдою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Після позитивної вчорашньої тусовки в колі творчих людей я вже з ранку в моєму балетному залі займалася і репетирувала.😊 🩰 🦢 Я так люблю жити на позитиві!🙏 😊 Радіти кожній миті життя і найпрекраснішим її подіям.🙏 Я люблю веселих і добропорядних людей, люблю проводити час так, як мені підказує душа, люблю радіти будь-яким приємним нюансам і вчинкам красивим по відношенню до мене. Я люблю і кохана", - йдеться в повідомленні.

При цьому Волчочкова зізналася, що їй не соромно за свою вчорашню витівку.

"Мені подобається кураж і позитив.👍 😂 Але, найголовніші якості мого життя-це дисципліна і професіоналізм!👍 💪 🩰 Повторю, що крім двох священних іпостасей мого життя-сцени й балетного залу, я можу робити все, що я хочу і що можу собі дозволити. Але вже протягом 35-ти років я кожен день в балетному залі. І сьогодні теж з ранку підтримую форму фізичною працею. Звичайно, чесати ногами важче, ніж злими язиками", - йдеться в тексті повідомлення.

Водночас коментарі Волочкова вирішила залишити закритими.

До цього ми писали, що балерина Анастасія Волочкова оскандалилася кадрами "хмільних" гулянь

На опублікованих кадрах видно, що Волочкова після вживання спиртного просить у Джигурди привезти їй пристрій для «дорослих» утіх, проте потім різко передумує і просить «аленький цветочек». Побачене справило ефектно бомби серед користувачів мережі, які поспішили дорікнути знаменитість в негідній поведінці.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій: "маю право!».

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня: "прямо в кабінеті вони...".