"Потехе-время, работе-час"🩰😂🔥 После позитивнейшей вчерашней тусовки в кругу творческих людей я уже с утра в моем балетном зале занималась и репетировала.😊🩰🦢 Я так люблю жить на позитиве!🙏😊 Радоваться каждому мгновению жизни и самым прекрасным ее событиям.🙏 Я люблю веселых и добропорядочных людей, люблю проводить время так, как мне подсказывает душа, люблю радоваться любым приятным нюансам и поступкам красивым по отношению ко мне. Я люблю и любима.❤️🔥 Мне нравится кураж и позитив.👍😂 Но, самые главные качества моей жизни-это Дисциплина и Профессионализм!👍💪🩰 Повторю, что помимо двух священных ипостасей моей жизни-сцены и балетного зала, я могу делать всё, что я хочу и что могу себе позволить. Но уже на протяжении 35-ти лет я каждый день в балетном зале. И сегодня тоже с утра поддерживаю форму физическим трудом. А Вы? Поддерживаете свою?😉 Конечно, чесать ногами тяжелее, чем злыми языками.😊 Истинных всем благ.🙏😊🦢🩰 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом