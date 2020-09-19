Скандальна російська співачка Лоліта Мілявська з'явилася перед усіма в дуже сміливому вбранні

Артистка опублікувала відео у відвертому костюмі на сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

У кадрі схудла і змінивша зачіску поп-діва позує перед дзеркалом.

У підписі до відео знаменитість анонсувала свій концерт, який був запланований спочатку на весну, але через карантин скасований. І ось тепер, 9 жовтня Мілявська запрошує всіх бажаючих відвідати її виступ і обов'язково не забути захопити з собою маску.

"Ось приміряю концертний костюмчик. Але до 9 жовтня ще є час, можна і видужає трохи або схуднути, та чорт з ним, головне – співати для вас", - іронізує вона.

Користувачі в мережі почали обговорювати зовнішній вигляд співачки, при цьому потрібно відзначити, що в коментарі прийшла її зіркова колега виконавиця пісень Світлана Лобода.

"Ого ось це новина", - вигукнула співачка.

"Лоліта! Ви в шикарній формі! Чергове підтвердження, що жінку Вік тільки фарбує☺❤️", " Лола, ви Така молодчина! Захоплююся вами. Так радикально змінитися ща короткий час може тільки стильна, цілеспрямована жінка, якою ви і є. Шикарна у всьому: внутрішній світ, фігура, обличчя і звичайно ж ГОЛОС! ТАК ТРИМАТИ!❤️❤️❤️❤️❤️», «Найшикарніша😍 😍 😍 😍", » вау! Талія як у Наталі❤️", "вам дуже добре, все як треба", - висловилися інші шанувальники.

Нагадаємо, що безглуздий Сусідов з " Х-фактора "обхаяв Лоліту:" не купуйтеся на туфту! Вас дурять!".

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