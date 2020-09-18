Російська актриса і телеведуча Яна Кошкіна, яку щосили сватають Гаріку Харламову, похвалилася пишним бюстом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Яна опублікувала фото з відпочинку. Красуня була одягнена в синій купальник, який ідеально підкреслив її соковитий бюст. Дівчина була в басейні, де і влаштувала фотосесію. Вона намочила волосся, вистрибнула з води і закрила очі, гріючись на сонечку. Фото вийшло дуже гарячим, на що, звичайно ж, звернули увагу шанувальники.

"Приємно коли "фотографа" не треба просити фотографувати. Він просто дивиться на тебе, милується і сам хоче відобразити ці моменти) тому, сьогодні було зроблено дуууже багато фото і навіть відео. Хочете все це побачити?",- заінтригувала шанувальників зірка.

За 20 хвилин її фото зібрало понад 7 тисяч лайків. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Чарівна", "Харламов красава. Гарно сфотал", "змарніла", «фігурка вогник», "вогонь", "Ще б тебе не хотіли фотографувати, така красуня. Я б на місці фотографа, взагалі в принципі не відходила б не на крок від тебе і вдень і вночі», "Фотограф красава, а то вічно руки з дупи у всіх", "найшикарніша дівчина, я б таку любив!", "Краща", "красиві очі", - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Кошкіній і Харламову приписують роман після того, як їх нібито бачили разом на вечірці. Самі зірки роман заперечують.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна полонила смачними формами в непристойному декольте:"Богиня".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна звела з розуму формами в "хижому" пеньюарі:"Шик, блиск, розпуста".

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