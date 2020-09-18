Російська актриса і телеведуча Яна Кошкіна, яку щосили сватають Гаріку Харламову, похвалилася пишним бюстом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Яна опублікувала фото з відпочинку. Красуня була одягнена в синій купальник, який ідеально підкреслив її соковитий бюст. Дівчина була в басейні, де і влаштувала фотосесію. Вона намочила волосся, вистрибнула з води і закрила очі, гріючись на сонечку. Фото вийшло дуже гарячим, на що, звичайно ж, звернули увагу шанувальники.

Гарік харламов, яна Кошкіна

"Приємно коли "фотографа" не треба просити фотографувати. Він просто дивиться на тебе, милується і сам хоче відобразити ці моменти) тому, сьогодні було зроблено дуууже багато фото і навіть відео. Хочете все це побачити?",- заінтригувала шанувальників зірка.

За 20 хвилин її фото зібрало понад 7 тисяч лайків. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

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"Чарівна", "Харламов красава. Гарно сфотал", "змарніла", «фігурка вогник», "вогонь", "Ще б тебе не хотіли фотографувати, така красуня. Я б на місці фотографа, взагалі в принципі не відходила б не на крок від тебе і вдень і вночі», "Фотограф красава, а то вічно руки з дупи у всіх", "найшикарніша дівчина, я б таку любив!", "Краща", "красиві очі", - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Кошкіній і Харламову приписують роман після того, як їх нібито бачили разом на вечірці. Самі зірки роман заперечують.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна полонила смачними формами в непристойному декольте:"Богиня".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна звела з розуму формами в "хижому" пеньюарі:"Шик, блиск, розпуста".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна розбурхала кадрами на білих простирадлах: в таку легко закохатися.