Популярна телеведуча Анастасія Івлєєва продовжує дивувати своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Так, російська зірка в своєму особистому мікроблозі Instagram опублікувала добірку свіжих знімків, зроблених в Африці.

За словами Анастасії Івлєєвої, вона вирушила в Африку для зйомок нових випусків тревел-шоу "Орел і решка". Для ефектної фотосесії зірка підібрала високі шкіряні черевики і "леопардове" плаття.

"Я леопард, ясно? Сьогодні мене ніхто не кусав, настрій прекрасний, завтра вилітаємо на нове місце зйомки! з цікавого: пивчик в Африці вищий!",- розповіла вона в Instagram.

Дружина популярного репера Елджея також додала, що через зовнішній вигляд її часто називають "гопником", тому під час зйомок вона також використовувала босоніжки на тоненькому каблуці.

"Я ж Настюшка Івлєєва і половину програми відвела в босоніжках на тоненькому каблуці, ахахаххаха ну дура дурепою. Але взагалі, це я для вас старалася, а то ви все гопник та гопник. Коротше, в програмі все побачите", - йдеться в підписі до нових знімків.

Фотосесія припала до душі фанатам, які засипали Настю Івлєєву захопленими коментарями.

"Доведеться їхати в Африку за півчанським"," Клеопатра", "Вогонь дівиця"," яка красива"," Дика кішечка"," Шалена імператриця", "Красуня наша! Настя ти найкраща! Відповідай будь ласка!", "Грація кішки-спритність картоплі, обожнюю тебе", - написали вони під добіркою фото.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла

Як повідомляла Politeka, зухвала Івлєєва пограла язичком, розбурхавши гарячим чином

Також Politeka писала, що Івлєєва застигла в пікантній позі, показавши себе без прикрас