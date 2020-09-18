Українська співачка, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала "рекордно" пишною сукнею, схожою на повітряну кульку

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в романтичному образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, на Марті об'ємне чорне плаття, призібране зверху і знизу, а також рукавички до ліктів. Дівчина, ніби налитий бутон квітки або повітряна кулька, "пурхала" з одного порожнього залу в інший, посміхаючись в камеру, роблячи театральні рухи і демонструючи себе у всіляких ракурсах. В очі кидається пікантна деталь: на Марті немає нижньої білизни.

Незвичайний лук доповнили масивне намисто й сережки-циліндри.

"Ще ніколи я не викладала бекстейдж до готовності фото, але слідуючи відчуттям, на цей раз роблю саме так. Днями ми відзняли дуже атмосферну роботу. Чекаю знімків з великим трепетом ♥", - поділилася думками співачка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, поставивши за кілька годин сотні лайків: "Чарівна🖤"; "Королева👑👍".

Раніше ми повідомляли, Марта похвалилася селфі в цьому ж вбранні. Дівчина, яка примчала на фотосесію, як виявилося, довго не могла знайти вільне місце, де б припаркуватися. Але це, судячи з відео вище, не завадило їй зібратися і чудово зіграти на камеру.

"Видно, що 40 хвилин шукала парковку в центрі?)) Спасибі за зйомку", - йдеться в підписі.

"Не дарма шукала місце, красива ви, красива локейшен"; " Ваааааааааах;)";

"Чарівна жінка, просто щастя", - прокоментували користувачі.

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