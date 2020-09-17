Знаменита світська левиця Кім Кардашьян показала, як вони з сестрами виглядали в купальниках 14 років тому
Зірка американських реаліті-шоу вирішила згадати молодість і поділилася архівним сімейним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку молода Кім позує поруч зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю. Судячи з усього, дівчата сидять на борту яхти. Всі три красуні позують у відкритих купальниках-бікіні, які дозволяють розглянути їх фігури у всіх подробицях. Судячи з того, як виглядають сестри, в ті часи вони ще не так сильно захоплювалися пластичними операціями.
На фото всі троє фатальних красунь виглядають набагато свіжіше і природніше, ніж на всіх своїх нових знімках. Також на їхніх обличчях мінімум косметики.
У Єлизавети II жорстко провчили принца Гаррі на день народження, конфлікт не вщухає: "Цього не заслуговує..."
Щасливий Кіркоров пристрасно розцілував Пугачову, схопивши за місце, що випирає: "Ти розбиваєш мені серце"
Олександр Пономарьов благає українців про допомогу: "Єдине, що залишилося..."
"Геть пішли з нашого міста": харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро
Шанувальники зірок не залишили фото без уваги і буквально засипали сестер лайками і компліментами.
Раніше ми писали, що на новому фото Кім сидить прямо на підлозі і фотографує себе зі спалахом в дзеркалі. На ній досить оригінальне вбрання у вигляді чорного шкіряного комбінезона з короткими шортами. Глибоке декольте так і приковує увагу до пишних грудей красуні. Доповнюють образ діви високі сірі чоботи і крихітна чорна сумочка.
Кім залишила своє розкішне волосся розпущеним і підкреслила свої спекотні риси обличчя макіяжем в темних тонах.
Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян затягнула неосяжні форми в шкіру і сіла на підлогу: «так і приковує погляд».
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян похвалилася засмаглими формами в Тоненькому топі.
Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян не втрималася і похвалилася своєю "дружиною" в купальнику.