Знаменита світська левиця Кім Кардашьян показала, як вони з сестрами виглядали в купальниках 14 років тому

Зірка американських реаліті-шоу вирішила згадати молодість і поділилася архівним сімейним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку молода Кім позує поруч зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю. Судячи з усього, дівчата сидять на борту яхти. Всі три красуні позують у відкритих купальниках-бікіні, які дозволяють розглянути їх фігури у всіх подробицях. Судячи з того, як виглядають сестри, в ті часи вони ще не так сильно захоплювалися пластичними операціями.

На фото всі троє фатальних красунь виглядають набагато свіжіше і природніше, ніж на всіх своїх нових знімках. Також на їхніх обличчях мінімум косметики.

Шанувальники зірок не залишили фото без уваги і буквально засипали сестер лайками і компліментами.

Раніше ми писали, що на новому фото Кім сидить прямо на підлозі і фотографує себе зі спалахом в дзеркалі. На ній досить оригінальне вбрання у вигляді чорного шкіряного комбінезона з короткими шортами. Глибоке декольте так і приковує увагу до пишних грудей красуні. Доповнюють образ діви високі сірі чоботи і крихітна чорна сумочка.

Кім залишила своє розкішне волосся розпущеним і підкреслила свої спекотні риси обличчя макіяжем в темних тонах.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян затягнула неосяжні форми в шкіру і сіла на підлогу: «так і приковує погляд».

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян похвалилася засмаглими формами в Тоненькому топі.

Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян не втрималася і похвалилася своєю "дружиною" в купальнику.