Громадський діяч Андрій Пальчевський дорікнув Володимиру Зеленському за те, що той не почав посадки раніше

Раніше президент України заявив, що радий затриманню виключеного зі «Слуги народу» депутата Олександра Юрченка, якому повідомили про підозру на тлі корупційного скандалу.

У своєму новому відеозверненні Пальчевський прокоментував слова президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

"Сьогодні президент Зеленський виступив з пропозицією посадити: «Брав хабар – сядеш». Хочеться сказати: а ви почніть зі свого оточення, Володимире Олександровичу. Вже тільки ледачий не носить вашим найближчим помічничкам", - обурився громадський діяч.

Він вважає, що сьогоднішній «зелений Свинарчук-гейт» організований виключно у зв'язку з виборами, і Юрченко ніхто не посадить. Втім, Пальчевський зазначає, що рейтингу партії президента це не допоможе.

"Саджати треба було раніше! І саджати не дрібниці, типу Юрченко, а тих самих хлопців на зразок вашого колишнього керівника офісу, які сотні мільйонів награбували, а тепер розповідають, що ви у нас такий «недолугий»", - заявив Пальчевський.

зеленый Свинарчук? зеленый Свинарчук? Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 17. September 2020

Раніше ми писали, що за словами Пальчевського, місцеві політики намагаються "вбити" українцям в голову тезу про те, що "вони хороші".

"На тлі падаючої зеленої влади, на тлі відлітаючої на зеленій парасольці в бік Ростова-на-Дону Мері Поппінс, спливає і тримається місцева влада. У них є головне завдання - створити міф про безальтернативність, про те, що вони такі хороші... П'ять років для реалізації своїх амбіцій, крім бажання нажратися грошей є ще якісь?",- задався питанням лідер партії "Перемога Пальчевського".

Нагадаємо, Пальчевський вказав українцям на головну хитрість влади перед виборами.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив, чому вирішив йти в мери Києва.

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський розкрив сумну долю "Слуги народу" Юзика.