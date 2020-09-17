Відома українська співачка Ані Лорак показала бекстейдж-кадри з нової фотосесії

Після відпустки з дочкою Кароліна вирішила приступити до роботи в посиленому режимі. Вона заявила про роботу над новим проектом і також вирішила поділитися першими кадрами зі зйомок для нової фотосесії. При цьому в мережі вже підозрюють, що дані кадри насправді промо до кліпу Кароліни.

Сама зірка ніяких подробиць не розкривала, лише запостила ролики в розділі Сторі, а також розбурхала зміною іміджу. На представлених кадрах видно, що Кароліна блищить в стриманому брючному костюмі поверх якого також надіта масивна шуба.

В іншому відео можна помітити, як Кароліна з дещо неприродним виразом обличчя спілкується з колегою зі знімального майданчика і щось бурхливо обговорює. Тим не менш, користувачі Мережі не змогли поділитися думкою з приводу побаченого без доступу до коментування .

Також раніше артистка постала в телеефірі в білому піджаку з зухвалим вирізом, крізь який проглядав чорний топ, і вузьких обтягуючих штанях.

Незважаючи на яскравий макіяж, трохи "опухла" Лорак з підстриженою чубчиком все ж налякала публіку своїм обличчям. Користувачі припустили, що в'януча артистка вдалася до пластики і "уколів краси" в гонитві за молодістю.

"Що з її обличчям" - " що, що боротьба з віком почалася..."; "Вона на себе не схожа"; "Лорак щось з собою зробила, не знаю, як ніби бджоли її покусали) якийсь переборчик"; " Арман кожне святкування біля Кароліни. = ) Жінка вогонь. Ще не 1 чоловіче серце підкорить", - коментують в мережі.

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