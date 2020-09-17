Американська фітнес-модель Ана Чері показала багато зайвого в новому леопардовому бікіні

Спортсменці подобається увага, тому вона намагається залучати фанатів до себе найулюбленішим способом – стильними фото. Фітнес-модель має власний бренд спортивного одягу, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram багато жарких фото, зроблених на тренуваннях.

Також 32-річна модель не соромиться свого тіла, тому публікує в профілі ще й знімки з пляжу. Модні бікіні, які Ана приміряла в цьому році, були особливо пікантними, а одне з них виявилося найбільш обговорюваним. Так, купальник із зав'язками, оголює груди знаменитості і підкреслив стегна, чимало здивував шанувальників.

Ось що вони відповіли на перетворення знаменитості:

"Так жарко, дорога«," спокушання меж немає», «до чого ж хороша❤️», «немов мороженка😘 🍦», «люблю леопарда❤️❤️❤️», «хороша фотка", «потрібно більше таких фото🥰 😍 😘,» «оглушаючий образ», «це обличчя необчное, хоча і ця посмішка завжди скрашує мій день, милашка», «bonitak Rica🔥 💘 👅», «ось це так! Таке красиве видовище‼ 💋 💋 💋 , » «Уфф виглядає дико 👅».

Раніше Ана виклала в сторіз досить сміливе фото в трусиках і підв'язаній футболочці. Модель наблизила камеру ближче, щоб краще показати найспекотніші місця. Модель злегка розставила накачані ніжки і трохи нахилилася. Все-таки Ана така пустунка!

Крихітні трусики майже тілесного кольору трималися на найтонших бретельках вище стегон.

Зірка зав'язала на грудях білу футболочку, при цьому вона блиснула великими грудьми без білизни. Пружний прес також вартий уваги-рельєф просто підкорює красою.

Ана випустила в обличчя пару пасом і подивилася в камеру. Її макіяж лише підкреслив красу.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуні написали багато приємних повідомлень в особистому листуванні.

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