Заради стрункої і підтягнутої фігури зірки жертвують багатьом - часом, грошима і власними силами

Багато артисток, щоб вражати фігурою на сцені і не зганьбитися в якому-небудь сценічному вбранні, проводять в спортзалі незліченну кількість часу. Одні намагаються займатися з тренером і приховують зайву вагу під одягом, інші говорять про проблеми відкрито, демонструючи заняття в спортзалі і свій домашній вигляд.

Пропонуємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, які змогли привести себе в порядок і навіть блиснули підтягнутими сідницями в жаркому вигляді.

Переможниця десятого сезону "Холостяка" Даша Ульянова є професійною гімнасткою. Дівчині не тільки вдалося отримати свою "армію" фанатів, але ще і прославитися. Зараз Ульянова активно займається собою, відпочиває і навіть влаштовує свій марафон. Вона не соромиться показувати своє тіло, адже після схуднення екс-холостячка абсолютно змінилася.

А ось попередня переможниця» Холостяка " Дар'я Квіткова стала першою дівчиною, яка не тільки отримала заповітне кільце, але ще і вийшла заміж за головного героя шоу Микиту Добриніна. Тепер дівчина дуже популярна в Instagram, розповідає про себе і більше не страждає від анорексії. Одного разу Даша вирішила скинути зайве і фанатична ідея перетворилася на захворювання. Тепер дівчина приймає себе і з радістю розповідає, як в цьому допоміг її чоловік.

Настя Каменських скинула двадцять кілограм і тепер не приховує своє тіло. В її гардеробі найяскравіші і зухвалі наряди, що оголюють пікантні частини тіла. Вона також створила свою колекцію спортивного одягу. Тепер Каменських блищить в коротеньких шортах і тонких Бікіні на пляжі.

Даша Астаф'єва є іконою стилю і однією з найефектніших фотомоделей. Щоразу вона вражає новими кадрами, адже змінює образи. Зараз співачка змінилася після тренувань в спортзалі і занять йогою. Втім, артистка завжди тримає свою вагу під контролем.

Кайлі Дженнер і Кім Кардашьян після операцій на сідницях також стали показувати достоїнства в сміливих нарядах.

Більше не комплексуючи з приводу фігури, знамениті моделі підкреслюють достоїнства короткими сукнями, зухвалими бікіні та іншими топовими нарядами. Дівчата також намагаються не робити акцент на пластиці, яку робили колись.

Анна Седокова одного разу виклала в мережу кадр з відпустки, на якому блищала в мікро-бікіні червоного кольору. У той же день одна з користувачів Instagram запостила фото, на якому відобразила Анну без фотошопу і в справжньому вигляді – з целюлітом, обвислими формами і зайвою вагою. Засмутившись після потоку критики, Анна показала справжню себе в мережі і довго займалася схудненням. Також Анна почала відвідувати спортзал і таки скинула зайве.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер в образі спокусливої морячки осідлала величезний якір:"смачна".

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