Відома модель і колишня коханка Ді Капріо Тоні Гаррн показала архівні образи

На фото красуня позувала в помаранчевій сукні з відкритими плечима, але під нарядом ще щось було. Обличчя у Тоні було оздоблено. На другому знімку Гаррн вже стояла в сукні тілесного кольору. На наступному кадрі модель здалася в сукні і без білизни. Зірка також вирішила продемонструвати себе в прозорому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дякую @garrncrew за те, що він знайшов сотні фотографій, які я ніколи раніше не бачила, про раннє дитинство. Мені подобається дивитися на них, і я не можу повірити, наскільки життя змінилося з тих пір ... ми можемо робити знімки ми зараз без зупинки за лаштунками, і всі чіпають один одного, дааааай менше. Я думаю, це дві найбільші зміни", - написала Тоні.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я міг писати тобі всю ніч"," дитина Тоні"," гарний вигляд","божевілля, який розвиток".

Повідомлялося, що модель і колишня пасія актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, поділилася з шанувальниками ніжним фото.

"Знову взуватися і спати під дахами", - з ноткою розчарування модель підписала знімок.

На кадрі Тоні постала лежачи біля басейну зустрічаючи Світанок. Модель була під ковдрою і в піжамі.

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