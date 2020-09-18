Модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", блиснула на відпочинку фігурою в білосніжному бікіні

Модель з пишними формами не залишає байдужими фанатів-кожен день вона розповідає в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці про життя і показує яскравий відпочинок. Настя живе за кордоном, куди переїхала після співпраці з іноземними фірмами. Дівчина рекламує одяг і модну білизну, тому кожен раз на фото миготить в нових образах.

Дівчина дуже любить розкіш, тому намагається доглядати за собою по максимуму і приховує недоліки. Через пишних форм при низькій вазі дівчині доводиться посилено стежити за собою. На одному з яскравих фото Квітко блиснула в білому боді своїми достоїнствами. Пишні груди Насті вдало підкреслило декольте з вирізом до пупка, а також масивний ремінь на тонкій талії.

Вдалий кадр, на якому Настя притулилася до величезних валунів, не залишив байдужими фанатів:

"Гарний вигляд, просто одна чарівність«,» дівчинка на максимумі веселиться«,» дуже красиво«, » Така красавіцаа😍«, » така красива😍«," її краса висвітлює будь-яке оточення. 👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼 ", » Яка ж ти красуня😍❤️«, » просто суцільна спокуса🖤 🖤 🖤«,» нескінченний виріз«,» це любов«,» давай ще«,» наряд не витримує«,» просто розірвала це на частини😘«.

Раніше ми також писали, що зірка постійно хвалиться досконалими формами в Instagram. Пізніше фанати публікують палкі фото на своїх відповідних сторінках. Так, в одній з груп з'явилося архівне фото зірки, на якому вона позує в червоному бікіні.

Маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. Трикутні клаптики тканини лише прикрили найінтимніше, при цьому давши розглянути "самий сік". Найтонші бретельки натягнулися на шиї, впившись в шкіру.

Гаряча зірка натягнула вище стегон тонкі лямки крихітних плавочок на завязочках. Образ завершили різні прикраси.

Анастасія присіла, трохи вигнувшись і виставивши назад п'яту точку. Волосся красуня закинула набік, вона посміхалася і прикрила очі. Користувачі Мережі оцінили по достоїнству спекотне фото і обсипали красуню компліментами. За дві години Передплатники поставили понад 2000 лайків.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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