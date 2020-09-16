Російська актриса і телеведуча Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала мережу відвертим фото без ліфчика

На своїй сторінці в Instagram Кошкіна похвалилася провокаційними кадрами в басейні, де на одному зі знімків зірка позує, знявши верхню частину купальника, передає Politeka.net.

Так, Яна позувала в басейні в червоному бікіні і вирішила заради пікантного кадру скинути ліфчик. Дівчина повернулася спиною до камери і підкинула ліф, прикриваючи пишний бюст рукою. При цьому купальник ефектно завис в повітрі у неї над головою.

"Ох вже ці пОпарацці😂 🙈 🔫", - грайливо підписала знімок Кошкіна.

Не втримався від спокуси навіть Тарзан, який раніше відверто зізнався, що зраджував Наташі Корольовій. Сергій Глушко оцінив пікантне фото Кошкіної лайком.

"А вигляд спереду був би куди краще) не думаєте?)", "Просто шикарно!!!! 👏", " Ох вже ця Яна, хуліганка!)) 🔥 ", "Слабенькі папараці, не з того боку знімають (😂 ", "груди ростуть))) аж купальник зірвало))))"," Ну так ,цікавіше, ніж Асмус)))"," Ох вже ці літаючі ліфчики)", "Харламов фоткав?", "Пекуча мадмуазель😊", " Гарік оцінив😎", - пишуть в коментарях захоплені шанувальники.

Раніше "наречена" Харламова показала фото з тієї ж серії, але трішки скромніше. Там Кошкіна в купальнику пікантно розляглася біля басейну і грілася на сонечку, хвалячись своїми апетитними формами.

Як відомо, Харламову, який знаходиться в шлюборозлучному процесі з актрисою Христиною Асмус, активно приписують роман з Кошкіною. Його нібито бачили з нею на вечірці у Ляйсан Утяшевої. Самі зірки роман заперечують.

Нагадавши, "пишногруда наречена" Харламова блиснула достоїнствами в міні-бікіні: "Гарік в кущах сховався".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна звела з розуму формами в "хижому" пеньюарі: "Шик, блиск, розпуста".

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