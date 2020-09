View this post on Instagram

#ГОЛЫЙКОРОЛЬ Визажистом в клипе была я😋 По правде, я всегда очень боюсь доверять своё лицо даже самым большим профессионалам 😳 потому что часто многие хотят показать свою работу во всей красе и загромождают лицо тенями, помадами и тд... а я кроме стрелок и скульптурирования ничего делать не люблю)) знаете, есть лица, которые от макияжа очень меняются, мое лицо именно такое🙃 переборщишь - выглядишь старше, сделаешь ярче какую-то деталь - удешевит образ, а мне всего этого дико не хочется...и вообще я мечтаю, хоть в одном клипе сняться совсем без мейка, только веснушек немного стесняюсь))) но и с этим справлюсь... А вы часто и спокойно ли ходите в жизни без макияжа?) #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣?)