Відома українська співачка Аліна Гросу показала себе і розповіла про страх

На фото красуня показала себе в чорній сукні, а поруч можна побачити капелюшок. Гросу зібрала волосся у вузол, а сама сиділа в гримерці. Аліна перебувала поруч з макіяжним приладдям. На кадрах співачка показала, як доглядає за собою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Візажистом в кліпі була я. По правді, я завжди дуже боюся довіряти своє обличчя навіть найбільшим професіоналам, тому що часто багато хто хоче показати свою роботу у всій красі і захаращують обличчя тінями, помадами і тд... а я крім стрілок і скульптурування нічого робити не люблю)) знаєте, є обличчя, які від макіяжу дуже змінюються, моє обличчя саме таке. Переборщиш - виглядаєш старше, зробиш яскравіше якусь деталь - здешевить образ, а мені всього цього дико не хочеться...і взагалі я мрію, хоч в одному кліпі знятися зовсім без мейка, тільки веснянок трохи соромлюся))) але і з цим впораюся... А ви часто і спокійно ходите в житті без макіяжу?)", - написала Аліна.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Аліна, а незабаром будуть ще якісь нові пісні?", "Красуня як завжди", " веснянки прекрасні. Не соромся!".

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