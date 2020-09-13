Зірка "Орла і Решки", відома телеведуча і блогер Настя Івлеєва здивувала шанувальників незвичайним перевтіленням

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала свіже відео, яке викликало бурхливу реакцію в мережі. Красуня записувала відео для молодіжної мережі ТікТок. Вона позувала під музику в своєму звичайному образі, після чого нахилила голову і різко перетворилася на «мертву наречену». Дівчина використовувала професійний грим, перуку та інші пристосування, щоб зробити себе дуже страшною.

На голові Насті красувалася чорна перука, а її зуби стали лякаюче жовтими, на що відразу ж звернули увагу шанувальники.

"Який ти сьогодні 1 або 2? Настрій - лайкати ваші коментарі!",- підписала фото зірка.

За дві години відео подивилися більше 2,5 мільйонів разів. У коментарях Насті залишили безліч приємних відгуків, а також кумедних жартів.

"Коли зняла вініри для відоса", "Скільки зуби не чистила, до такого результату?", "Прикольно вийшло", "Зуби - коли поїла чіпсиків", "а якщо навпаки, то могла б бути відмінна реклама салону краси і стоматології", "А Настюшка то реал небезпека!", "Що з зубами?", "страшно дуже страшно ми не знаємо що це таке», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"Пушка".

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