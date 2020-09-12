Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, в новому бунтарському іміджі повеселилася на відпочинку

Молода модель і діджей-початківець, яка підкорила соціальну мережу Instagram за досить короткий термін, продовжує інтригувати своїми кадрами з відпочинку. Дівчина має досить ефектною зовнішністю, тому знімається у фотосесіях дуже часто і кожен раз намагається приміряти щось нове і оригінальне.

Цього разу Роуз одягла джинсову білизну і короткі світло-блакитні шорти з тієї ж джинсової тканини. Свій образ вона завершила джинсовою курткою більш грубого і темного відтінку. При цьому Демі розпустила волосся, завиті в тугі і акуратні локони, а також блиснула яскравим макіяжем на бронзовій шкірі.

Демі позувала прямо біля ігрового автомана, для більшої пікантності навіть розкрила куртку і посвітила бюстом, який так вихваляють фанати і вважають, що з цим "небесним виграшем" їй дуже пощастило. Як і очікувалося, форми зірки в джинсовому ліфі привернули найбільше уваги фанатів:

"Картинка 1 або 2? 🎰 🎲 ❤ ️ ",- написала Демі.

Ось як відреагували фанати:

«2❤️, тут більше пристрасті», «дівчинка, продовжуємо», «обидві дуже гарні», «Мені подобається, сьогодні пощастило всім😍 😍», «скільки тут романтики2🍑», «u R гарячі штучки», «2 обидва виглядають відпадними», «я не звик до азартних ігор», «візьми мене на побачення там», «2, таке Малятко ❤️💋», «машина говорить сама за себе😂 😂», «картинка ідеальна завжди💖 💖 💖», «ти фантастична демі», «ви безумовно перебуваєте на правильній машині», «дівчинка, ти щось», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що дівчина славиться любов'ю до стильних кадрів, зроблених на відпочинку. Вважаючи за краще ніжитися біля басейну, Демі кожен раз надягає новий бікіні. Причому не рідко її образи виявляються в центрі обговорень, що не дивно, адже пишногруда Роуз володіє незвичайною зовнішністю.

Демі стареться підтримувати себе у формі і виглядати максимально натурально. На пляжі вона завжди з розпущеним волоссям і з ледь помітним нюдовим макіяжем. Підкреслюючи свої форми, Демі завдає шиммер для тіла або ж глітер з золотим відливом. Цього разу Роуз показала досить сонячний кадр, на якому позувала з вологим волоссям, блискучою шкірою і надітим на неї біло-бірюзовим бікіні.

В цілому шанувальникам піднравився образ Роуз, який виглядав максимально природно і ненав'язливо:

"Ти дуже солодка», «Ти просто чарівна жінка, можна вічно дивитися», «це дуже дивно», "скільки можна робити так, ніби хочеш спокусити всіх".

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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