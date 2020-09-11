Візит герцогів Меган Маркл і принца Гаррі може обійтися в "круглу" суму

Про це пише британський таблоїд Daily Mirror.

Стало відомо, скільки Меган Маркл і принц Гаррі, які втекли з королівського палацу, отримують за свій публічний виступ.

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Згідно з документом, який був опублікований в мережі, колишні герцоги Сассекські хочуть за один свій виступ на публіці (онлайн-спікери) до мільйона доларів.

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З'ясувалося, що в запрошувальному листі організатори віртуального заходу повинні прописати заздалегідь для Меган Маркл і принца Гаррі умови їх участі і суму гонорару.

Крім цього, бланк з умовами враховує ризики при технічних збоях і варіанти вирішення подібних прецедентів. Крім того, в документі запитується список всіх спонсорів заходу.

"Якщо ви позбудетеся одного або більше з вищевказаних спонсорів, чи зможете ви продовжити організацію заходу?", "Що показуватимуть глядачам на екранах? Що спікер побачить на екрані до і під час свого виступу?"- озвучені питання на бланку, на які повинна відповісти сторона, що запрошує членів королівської сім'ї на захід.

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Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон засмутила Меган Маркл. 

Вперше Меган Маркл познайомилася з членами королівської сім'ї в листопаді 2016 року. Але тоді зірку Голлівуду представили лише старшому синові принцеси Діани. У цей вечір на зустріч повинна була прийти і Кейт Міддлтон.

Майбутня дружина принца Гаррі, як стверджують королівські біографи, засмутилася через те, що їй не вдалося познайомитися з Кейт Міддлтон, яка в цей вечір вирішила залишитися з дітьми.

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