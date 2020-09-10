Російська співачка Наташа Корольова обурена тим, що Київ нібито змінився в гіршу сторону

Про це інформує Politeka, посилаючись на інтерв'ю виконавиці для Peopletalk TV.

Хоча знаменитість і не була особисто в столиці України вже чотири роки, але її друзі розповідають їй, що Київ вже не той, що раніше.

"Все якось запущено, негарно, брудно. Для мене було шоком, що вирубали всі каштани і посадили туї. У мене теж питання навіщо? Що зробили каштани такого? Той дух Міста, який я пам'ятаю, кудись зник. Напевно повернеться, але коли будуть дуже глобальні зміни", - розповіла Наташа Корольова, якій, як відомо, заборонили в'їзд в Україну.

Politeka писала, що російська співачка Наташа Корольова відзначилася новим висловлюванням щодо заборони на в'їзд в Україну і Майдану в Києві. Як відомо, в жовтні 2016 року СБУ прийняла рішення заборонити королевою бувати в Україні найближчі п'ять років.

Корольова розповіла, що подала позов до Європейського суду з прав людини, зазначивши, що звинувачення не відповідають дійсності. За її словами, їй заборонили в'їзд в Україну через заздрість.

"Теж було багато питань:" за що, кому я дорогу де перейшла?". Потім у вас є якийсь журналіст, який підняв ось цю всю хвилю. Тому що, я так вважаю, був даний "фас" звідкись з верхів... звичайно, це все обурення, заздрість, злість і все, що є в людях... хоча, знову-таки, я виправдовую: щось в житті у людини було хр***во, І ось все це хр***во він злив на Наташу Королеву. Бог йому суддя", - заявила співачка.

Також Королева висловилася з приводу подружніх зрад. Так, Наташа зізналася, що не весь час її стосунки з Сергієм Глушко були ідеальними. Особливо складно їм доводилося в перші роки подружнього життя.

"Пару років було важкувато. Притиралися один до одного. Він довго ходив холостий, потрібно було привчити його до сімейного життя", - розговорилася знаменитість.

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