Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як чинна влада та їхні наближені наживаються на простих українцях

Він висловився про ситуацію в країні в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Politeka.net щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця).

"Нам пора вже зрозуміти, що треба вибирати людей, які викликають хоч якийсь ступінь довіри. Не за принципом безальтернативності або ось цієї дурості, яку придумали порошенківці, коли вибирали "Пороха" і говорили: у нього стільки грошей - він красти не буде. Коли багато грошей у людини, це аж ніяк не означає, що він їх не буде брати. Наприклад, якщо у Порошенка 10 мільярдів - буде 50 мільярдів, якщо у Кличка мільярд доларів - буде два мільярди доларів", - зазначив Андрій Пальчевський.

За його словами, корупційні схеми зародилися ще з часів президента Кучми і зараз відпрацьовані до совершентсва:

"Леонідом Даниловичем була створена така чудова система олігархічна, вона так відшліфувалася за ці роки, що ти тільки заступаєш на місце - і вже потекли річки. Зі мною вже люди розмовляють, які представляють київську владу, і розповідають про те, скільки вони "занесуть" - це мільйони, десятки мільйонів".

Громадський діяч також розкрив, як українців постійно обманюють і куди діваються їхні гроші:

"У нас бюджет два мільярди. Всілякі економісти, слідчі говорять про витоки. Витік газу, на якому заробляють наші газопостачальники, які роблять його в два рази дешевше, тому що в ньому немає тієї кількості кілокалорій, для того, щоб, умовно кажучи, закип'ятити чайник, а гроші ті ж. Там сидять ось ці друзі і родичі сьогоднішніх мерів-імператорів, які перетворюють нас, жителів, в своїх рабів. Слуга народу? А не хочете створити партію "Слуги олігарха"? Вони нас стрижуть, годують так, щоб ми не здохли до наступного місяця: заплатили за газ, електрику і так далі".

За словами Андрія Пальчевського, найбільше страждають громадяни у віці, яких влада просто грабує.

"Особливо, якщо ми візьмемо літніх людей - їм дають рівно стільки, щоб вони дотягнули до наступного місяця, оплатили тарифи, які ростуть. Ці тарифи закачуються, в основному, мерзотникам, які отримали доступ до народних багатств протягом 30 років грабежів. Так існує країна, далі виходить людина і каже: ми додали 300 гривень", - обурився Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

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