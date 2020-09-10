З 1 грудня поточного року пенсії зростуть приблизно у трьох мільйонів українців

Про це інформує Politeka з посиланням на матеріал у виданні Сегодня.

Так, експерти Мінсоцполітики, уітверждают, що в найбільшому виграші будуть ті пенсіонери, у яких і так високі пенсії. Наприклад, максимальна пенсія збільшиться на 570 гривень, проте її виплачуватимуть лише в тому випадку, якщо українець пенсіонер отримував "урізану" (було покладено 17800 гривень, а він до 1 грудня 2020 року (за законом) не міг полачити більше 10 мінімальних пенсій (17120 грн).

Однак, основна частина пенсіонерів отримає мінімальні надбавки. Наприклад, шахтарям додадуть по 170 гривень, пенсіонери з особливими заслугами перед Україною – від 11 до 22.

Тим же, хто отримує трудові пенсії за віком вище, ніж нова мінімальна з 1 грудня (1769 гривень) не додадуть нічого, або ж їх надбавки будуть мізерними – від 57 копійок до 12 гривень. Доплати за стаж (1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок з 1 грудня ця доплата збільшиться на 57 копійок.

Пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників нардепів і тих, кому пенсії призначили в 2019-2020 роках, не збільшаться взагалі.

Politeka писала, що нове підвищення пенсій в 2020 році відбудеться 1 грудня. На цю дату заплановано підвищення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення. Разом з прожитковим мінімумом зросте і мінімальна пенсія. Зазначимо, підвищення пенсій заплановано і на 2021 рік. Очікується, що пенсії тих, кому 65 років і більше, повинні збільшитися не менше ніж до 2400 грн (+400 грн), потім до 2600 грн (ще +200 грн). Але точні дати поки невідомі.

Депутати Верховної Ради запропонували ввести грошові компенсації за затримку пенсій, зарплат та інших виплат. З такою ініціативою 4 вересня виступив парламентський комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пише "РБК-Україна" з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону "про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№ 3817)", - зазначено в повідомленні.

Зарплата українців зростуть, Шмигаль зробив важливу заяву: "3000 гривень щомісяця..."

Крах зарплат і масове безробіття: як криза добила українців, цифри приголомшують.

Карантинний компенсації змусять повернути, влада зізналася: "Сталася помилка".