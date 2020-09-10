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Долар підскочить, НБУ різко оновив курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 10 вересня здивує змінами, долар поодинці спробує «атакувати» гривню.

Так, Долар почне день з невеликого стрибка на міжбанку: +2,64 гривні. До середини минулого дня валюта подорожчала на 1,82 грн, але цього їй здалося мало.

Євро ж навпаки, замість розгону почне "кришитися". На міжбанку валюта впаде на три гривні.

Курс валют в Україні 10 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2782,96 грн;

100 євро - 3276,8 грн.

В Україні злетіли тарифи на комуналку, нова заява: "якщо порівнювати с..."

Державна служба статистики оприлюднила дані, які стосуються цін в Україні в серпні.

Так, стало відомо, що на продукти харчування та безалкогольні напої ціни знизилися на 1,5%. Також вартість одягу та взуття стала меншою на 3%.

Однак при цьому злетіли ціни на ЖК-послуги. Відзначається, що люди стали більше платити на 5,7%. Крім того, підвищилася вартість послуг охорони здоров'я - на 0,9%, і на освіту - 0,1%.

Якщо порівнювати з серпнем минулого року, то споживчі ціни зросли на 2,5%

Що Андрій Богдан розповів про Зеленського в інтерв'ю Гордону

Юрист і колишній глава офісу президента Зеленського зважився на відвертість. У своєму інтерв'ю Дмитру Гордону Андрій Богдан розповів, що думає про президента.

Основні тези з інтерв'ю Андрія Богдана:

- найбільший вплив на Зеленського має нардеп Микола Тищенко. Навіть хотів поставити його керувати фракцією замість Арахамії.

- Вакарчук не міг бути конкурентом на виборах - у нього не було виразної стратегії.

- Порошенко був найзручнішим суперником.

- Помічник президента Сергій Шефір-мудра і перевірена людина.

- Коли інформполітикою займався Тимошенко-президент був живий, а зараз зализаний.

- Коломойський-щира і чарівна людина, яка не приховує бажання заробити.

- Зеленський сам читає Фейсбук і переживає за негативні пости.

- Дефіцит доходу бюджету складе мінімум 100 млрд грн. А гроші взяти ніде. Це означає, що борги перейдуть на наступний рік, коли ситуація буде ще гіршою.

- Багато в найближчому оточенні Зеленського люблять Росію.

- Похід у президенти обговорювався давно в колі 95 кварталу.

Нагадавши, нещастя сталося у Андрія Богдана, гнітючі кадри: "Прямо біля будинку...".

Раніше Politeka повідомляла, що Богдан накинувся на Зеленського, не підбираючи слів: "проміняв країну на теплу ванну...".

Також Politeka писала, що Зеленський розговорився і вперше зізнався, хто "з'їв" Богдана: "вона його сильно змінює".