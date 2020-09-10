Долар підскочить, НБУ різко оновив курс валют: що буде з гривнею
Курс валют в Україні 10 вересня здивує змінами, долар поодинці спробує «атакувати» гривню.
Так, Долар почне день з невеликого стрибка на міжбанку: +2,64 гривні. До середини минулого дня валюта подорожчала на 1,82 грн, але цього їй здалося мало.
Євро ж навпаки, замість розгону почне "кришитися". На міжбанку валюта впаде на три гривні.
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Курс валют в Україні 10 вересня буде виглядати наступним чином:
100 доларів – 2782,96 грн;
100 євро - 3276,8 грн.
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Державна служба статистики оприлюднила дані, які стосуються цін в Україні в серпні.
Так, стало відомо, що на продукти харчування та безалкогольні напої ціни знизилися на 1,5%. Також вартість одягу та взуття стала меншою на 3%.
Однак при цьому злетіли ціни на ЖК-послуги. Відзначається, що люди стали більше платити на 5,7%. Крім того, підвищилася вартість послуг охорони здоров'я - на 0,9%, і на освіту - 0,1%.
Якщо порівнювати з серпнем минулого року, то споживчі ціни зросли на 2,5%
Що Андрій Богдан розповів про Зеленського в інтерв'ю Гордону
Юрист і колишній глава офісу президента Зеленського зважився на відвертість. У своєму інтерв'ю Дмитру Гордону Андрій Богдан розповів, що думає про президента.
Основні тези з інтерв'ю Андрія Богдана:
- найбільший вплив на Зеленського має нардеп Микола Тищенко. Навіть хотів поставити його керувати фракцією замість Арахамії.
- Вакарчук не міг бути конкурентом на виборах - у нього не було виразної стратегії.
- Порошенко був найзручнішим суперником.
- Помічник президента Сергій Шефір-мудра і перевірена людина.
- Коли інформполітикою займався Тимошенко-президент був живий, а зараз зализаний.
- Коломойський-щира і чарівна людина, яка не приховує бажання заробити.
- Зеленський сам читає Фейсбук і переживає за негативні пости.
- Дефіцит доходу бюджету складе мінімум 100 млрд грн. А гроші взяти ніде. Це означає, що борги перейдуть на наступний рік, коли ситуація буде ще гіршою.
- Багато в найближчому оточенні Зеленського люблять Росію.
- Похід у президенти обговорювався давно в колі 95 кварталу.
Нагадавши, нещастя сталося у Андрія Богдана, гнітючі кадри: "Прямо біля будинку...".
Раніше Politeka повідомляла, що Богдан накинувся на Зеленського, не підбираючи слів: "проміняв країну на теплу ванну...".
Також Politeka писала, що Зеленський розговорився і вперше зізнався, хто "з'їв" Богдана: "вона його сильно змінює".