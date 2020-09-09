Відома турецька модель Гюль Бахарі вразила пишними формами в обтягуючому напівпрозорому вбранні

Красуня, яка встигла прославитися в мережі як "турецька Кардашьян", поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Бахарі позує на нічній вулиці, освітленій ліхтарями. На ній незвичайний суцільний наряд кольору шампанського. Напівпрозора тканина обтягує все тіло моделі з голови до ніг. Вона прикрашена дрібним візерунком і численними блискітками.

Бахарі позує до камери спиною, злегка розвернувшись. В такому ракурсі особливо добре видно її видатна п'ята точка, обтягнута блискучим вбранням. Під ним проглядається білий боді, який модель підодягла під низ.

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Красуня доповнила свій образ яскравим макіяжем з акцентом на губи. У підписі до фото вона розповіла, що це її вбрання для дня народження.

Шанувальники Бахарі буквально засипали її компліментами в коментарях.

Раніше ми писали, що на одному з останніх знімків Бахарі позувала в торговому центрі. Для свого виходу пишногруда знаменитість вибрала чорну сукню зі сміливим декольте. 

Величезний виріз тягнувся мало не до пупка знаменитості, а притримувала тканину тонка смужка. Великі принади випирали з вирізу і виглядали заворожуюче. 

Сукня обтягнула тонку талію і пишні стегна зірки. Крім того наряд мав розріз на спідниці і оголював ніжку Гюль. 

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