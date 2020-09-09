Відома хореограф і партнерка Олега Винника в шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко вразила фатальним образом, засвітивши спокусливу білизну

Зірка поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому поміркувала на тему того, що означає «Бути собою». Про це пише Politeka.net.

"Бути собою" - це вміння говорити "ні". Це вміння відмовляти без остраху образити або не відповідати і вміння відмовлятися від альтернатив на користь того, що дійсно цінуєш. Дуже багато можна сказати про людину, виходячи з того, що вона відкидає", - написала хореограф.

Вона супроводила свій пост двома новими фотографіями. На знімках Шоптенко позує в саду, сидячи на чорному стільчику. На ній чорний піджак і вузькі чорні штани. Єдиний яскравий акцент в образі знаменитості – жовті туфлі.

При цьому на другому фото Шоптенко вирішила розстебнути піджак, продемонструвавши пікантний мереживний бралет, який додав її образу перчинки.

Шанувальники красуні активно коментують її новий пост.

"Дуже красиві фото", "шикарна", "Красива жінка дуже", "яка ви неймовірна завжди за вас в «Танцях», з ким би ви не танцювали", "100% тільки цьому потрібно навчитися. Шикарно виглядаєте", "Вау! Дуже красива!", "Просто 10 з 10 ідеал!",- пишуть люди.

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