Багато зіркових красунь, серед яких Віра Брежнєва, Христина Асмус і Анастасія Заворотнюк, не гребували розбити чужу сім'ю заради власного щастя

Рoliteka.net зібрала топ зіркових пар, які в пошуках справжнього кохання пройшли через зради, скандали і розлучення.

Гарік Харламов - Христина Асмус

Христині Асмус на чужому нещасті так і не вдалося побудувати власне щастя. Мережа кипить, обговорюючи її розлучення з Гаріком Харламовим.

Раніше зірка Comedy Club був одружений на Юлії Лещенко. Через кілька років шлюбу дівчина дізналася з новин, що Харламов їй зраджує. Гарік все заперечував, але насправді крутив роман із зіркою серіалу "Інтерни" Христиною Асмус.

Харламов і Асмус одружилися в 2013 році, а через рік у пари з'явилася дочка Анастасія. Але скандальна слава, яка звалилася на актрису після інтимної сцени у фільмі "Текст" та інші сімейні проблеми призвели до того, що влітку 2020 пара вирішила розлучитися.

Сергій Жигунов - Анастасія Заворотнюк

Стосунки головних зірок серіалу "Моя прекрасна няня" Сергія Жигунова і Анастасії Заворотнюк перейшли і в реальне життя, хоча обоє були одружені і мали дітей. Анастасія пішла від чоловіка, Дмитра Стрюкова, а Сергій кинув Віру Новікову.

Однак щастя тривало недовго. Через два роки Заворотнюк і Жигунов розійшлися. У цей період актриса полюбила іншого чоловіка - фігуриста Петра Чернишова. А Сергій повернувся в сім'ю.

Костянтин Меладзе - Віра Брежнєва

Продюсер Костянтин Меладзе був у шлюбі з юристкою Яною Сум і ростив трьох дітей, поки не зустрів молоду співачку Віру Брежнєву. У 2000 році продюсер створив жіночий колектив «ВІА Гра», куди пізніше прийшла молода Віра Галушка, яка взяла псевдонім Брежнєва.

У 2012 році співачка розлучилася з бізнесменом Михайлом Кіперманом, а незабаром з'явилася інформація і про розлучення Меладзе з дружиною. У жовтні 2015 року Віра і Костянтин провели таємне весілля в Іспанії.

Валерій Меладзе - Альбіна Джанабаєва

Співак Валерій Меладзе теж відзначився подружньою невірністю. У 23 роки артист одружився на Ірині Малухіній, разом пара пережила і смерть первістка, і кар'єрний зліт Меладзе, і виховала трьох дочок.

У 2004 році у бек-вокалістки артиста і майбутньої солістки групи "ВІА Гра" Альбіни Джанабаєвої народився син Костя. Ніхто тоді не здогадувався, що батько хлопчика — сам Меладзе. Тільки через дев'ять років музиканти підтвердили свій роман.

Максим Матвєєв - Єлизавета Боярська

На репетиціях в театрі актор Максим Матвєєв зустрів латвійську актрису Яну Сексте. Вони швидко одружилися, але шлюб протримався всього рік. У житті Матвєєва з'явилася нова любов - донька Михайла Боярського актриса Єлизавета Боярська. Через деякий час пара одружилася, зараз в сім'ї підростає двоє синів.

Нагадавши, на кого стали схожими подорослішалі діти Анджеліни Джолі, Асмус, Лорак та інших зірок.

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