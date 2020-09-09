Українським школярам та їхнім батькам розповіли, коли чекати канікули

Традиційно в школах починаються канікули в кожному кварталі, проте їх тривалість, виключаючи літні, не повинна бути понад 30 днів. При цьому в кожній школі можуть формувати канікули на свій розсуд, дане рішення стало актуальніше на період пандемії.

На цей час відомо, що перший семестр триватиме до 24 грудня, а тривалість другого - з 11 січня по 28 травня 2021 року, пише 24 канал.

Рекомендовано осінні канікули провести: з 26 жовтня – 1 листопада; зимові - з 25 грудня по 10 січня; весняні - з 22 березня по 28 березня; літні - з 1 червня – 31 серпня.

Також заплановані наступні додаткові вихідні дні, пов'язані з державними святами: 25 грудня (католицьке Різдво); 8 березня (Міжнародний жіночий день); 1 травня (День Праці); 2 і 3 травня (Великдень); 9 травня (День Перемоги).

Крім того, через місцеві вибори, 25 жовтня, школярі також можуть відпочивати кілька днів, адже в навчальних закладах влаштовують виборчі дільниці та комісії.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що школярів можуть чекати додаткові канікули, пов'язані з виборами.

На цей час МОЗ спільно з ЦВК розробляють механізм, проведення голосування, враховуючи карантинні обмеження.

"Якщо ви питаєте про школи, то ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб в той час, коли буде засідання комісій і підрахунок голосів, діти не вчилися", - заявив Степанов.

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