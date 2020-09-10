Багато зірок наважуються на маммопластику, проте не у всіх них відразу видно результати
Познайоммось з зірками, які збільшили груди, але виглядають при цьому дуже природно, передає Politeka.net.
Колишня модель "Victoria's Secret", телеведуча Хайді Клум зважилася на пластику після народження чотирьох дітей. Зірка зробила операцію у 2018 році. Красуня скорегувала форму і збільшила бюст до четвертого розміру.
Американська актриса, колишня дівчина українського боксера Володимира Кличка, Хайден Панеттьєрі, збільшувала груди поступово. Артистка два рази робила операції, але поки не зізнається, що зверталася до хірурга.
Актриса Дженніфер Еністон збільшила собі груди до другого розміру. З чуток, красуня зважилася на пластику після розставання з Бредом Піттом. Однак це неправда, адже зірка зробила операцію після 40 років.
Прекрасна актриса Ніколь Кідман звернулася до хірургів після годування грудьми. Знаменитість скорегувала і збільшила бюст на один розмір. Робота лікаря не впадає в очі.
Відому російську співачку і телеведучу Ольгу Бузову також підозрюють у збільшенні грудей. За словами хірургів це видно за медіальними і внутрішніми квадрантами молочних залоз. Однак артистка заперечує свій похід на пластику.
Нагадаємо, Хайді Клум влаштувала неймовірну зйомку під водою. Відео з'явилося у красуні в Instagram. Зірка одягла костюм русалки і вляглася у ванну. У неї був лускатий топ і хвіст. Ніжки моделі стягнуті хвостом, а верхня частина тіла залишилася практично оголеною.
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