Багато зірок наважуються на маммопластику, проте не у всіх них відразу видно результати

Познайоммось з зірками, які збільшили груди, але виглядають при цьому дуже природно, передає Politeka.net.

Колишня модель "Victoria's Secret", телеведуча Хайді Клум зважилася на пластику після народження чотирьох дітей. Зірка зробила операцію у 2018 році. Красуня скорегувала форму і збільшила бюст до четвертого розміру.

Американська актриса, колишня дівчина українського боксера Володимира Кличка, Хайден Панеттьєрі, збільшувала груди поступово. Артистка два рази робила операції, але поки не зізнається, що зверталася до хірурга.

Hayden Panettiere 1989-08-21 is an American actress, singer and model. Klyksmas 4 / Scream 4 (2011) Kirby Reed Alfa... Gepostet von About Everything am Montag, 25. Juni 2012

Damn Sexy <3 Hayden Panettiere and Her Huge Boobs! Damn! Gepostet von Sexy Female Celebrities am Mittwoch, 12. April 2017

Актриса Дженніфер Еністон збільшила собі груди до другого розміру. З чуток, красуня зважилася на пластику після розставання з Бредом Піттом. Однак це неправда, адже зірка зробила операцію після 40 років.

Прекрасна актриса Ніколь Кідман звернулася до хірургів після годування грудьми. Знаменитість скорегувала і збільшила бюст на один розмір. Робота лікаря не впадає в очі.

Purple Radio Athens Young Nicole Kidman Gepostet von Purple Radio Athens am Montag, 7. Oktober 2019

And yet this one is a disaster. Nicole Kidman attended the Celebrate Life Ball held at the Grand Hyatt Melbourne on... Gepostet von STUNTgirls am Montag, 16. Juni 2014

Відому російську співачку і телеведучу Ольгу Бузову також підозрюють у збільшенні грудей. За словами хірургів це видно за медіальними і внутрішніми квадрантами молочних залоз. Однак артистка заперечує свій похід на пластику.

Нагадаємо, Хайді Клум влаштувала неймовірну зйомку під водою. Відео з'явилося у красуні в Instagram. Зірка одягла костюм русалки і вляглася у ванну. У неї був лускатий топ і хвіст. Ніжки моделі стягнуті хвостом, а верхня частина тіла залишилася практично оголеною.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає