Знаменита російська співачка Наташа Корольова висловилася з приводу подружніх зрад

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інтерв'ю виконавиці виданню Рeopletalk.

Так, Наташа зізналася, що не весь час її стосунки з Сергієм Глушко були ідеальними. Особливо складно їм доводилося в перші роки подружнього життя.

"Пару років було важкувато. Притиралися один до одного. Він довго ходив холостий, потрібно було привчити його до сімейного життя", - розговорилася знаменитість.

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"Вміти чути партнера і обов'язково розмовляти", - поділилася своїм рецептом співачка.

Що ж стосується зрад, то на думку Наташі, не буває одного винного в цій проблемі: якщо зрада трапилася, то вина лежить і на чоловіка і на дружині.

"Не буває так, що в одні ворота. Якщо чоловіка і жінку все влаштовує, то момент цієї зради фактично можливий ну з серії прям зовсім по п'яній лавочці. Завжди в цій справі зав'язані двоє. Не трапляється так, якщо все добре", – вважає знаменитість.

Politeka писала, що 50-річний стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, вразив мережу новою витівкою на домашньому фото. Чоловік любить себе і багато часу проводить в спортзалі, демонструє свої тренування і любить грати м'язами на камеру при будь-якому зручному випадку. При цьому сам Сергій також не рідко робить недоречні і Відверті фото, щоб також підкреслити своє тіло після численних спортивних занять.

Цього разу повністю роздягнений Тарзан прикрився однією гітарою і показав вигляд знизу, як би зображуючи гру на музичному інструменті. І хоча користувачі Мережі бачать дуже часто подібні кадри (не так давно Сергій публікував фото з душу, позував роздягненим на спорт майданчику і влаштовував відверті танці на вулиці), звикнути до них, схоже, не змогли.

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