Кабінет Міністрів України прийняв рішення збільшити доплати лікарям

Про це інформує Politeka з посиланням на РБК-Україна.

Так, у середу, 9 вересня на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував доплати медикам і навіть назвав суми.

За його словами, щомісяця медпрацівники отримуватимуть три тисячі гривень.

Також Шмигаль стверджує , що влада продовжує підготовку лікарень до другої хвилі епідемії китайського вірусу, також облаштовуються нові ліжко-місця для хворих.

"На ці цілі спрямовано майже шість мільярдів гривень, безпосередньо лікарям будуть збільшені доплати на 3 тисячі гривень", – пообіцяв Шмигаль.

Politeka писала, що в Україні незабаром почнеться експериментальне впровадження накопичувальної пенсійної системи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Україна 24", додавши, що це відбудеться в 2021 році.

Глава Кабміну вважає, що реформа накопичувальної пенсії не буде шоковою, якщо її вводити поступово, хоча українцям доведеться за неї платити. Він також пояснив, що єдиний соціальний внесок становитиме близько 2%.

"Ця реформа не буде такою шоковою, якщо почати в експериментальному режимі робити персоналізовані накопичення для людей. 2% від єдиного соціального внеску, 2% від плати, яку людина платить. Фіксувати на прізвище і таким чином почати ось цей третій етап пенсійної реформи, коли пенсії будуть персоніфіковані", - зазначив Шмигаль.

Українців попередили про можливе введення нових компенсацій. Так, українцям можуть виплачувати грошові компенсації в разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат.

З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону "про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№3817)", – сказано в повідомленні.

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