Онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як тренується
На кадрах Соня позувала в топі і чорних лосинах. Образ красуня доповнила захисною маскою і боксерськими рукавичками, а на ногах виднілися кросівки. Євдокименко стояла на рингу, а поруч можна побачити тренера у футболці, шортах і кросівках. Як можна зрозуміти, дівчина боксувала і тренувала удар. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
"Відмінне тренування", - підписали кадри.
Фанати подивилися ролик більше 200 разів і написали пару коментарів, серед яких: "Супер", "вогонь".
Повідомлялося, що Софія Ротару поділилася яскравими сімейними фото з ювілею свого сина.
Так, співачка опублікувала фотографії, на яких вони з сім'єю святкують ювілей Руслана у дворі свого особняка. На знімках рідні співачки виглядають щасливо і невимушено.
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"Котячий гламур. А ви віддаєте перевагу підкреслювати очі або губи?» - запитала вона у фоловерів.
Софія Єва одягнена в білу сорочку, під якою, як можна зробити висновок по оголеному плечу, немає білизни.
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