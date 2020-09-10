Онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як тренується

На кадрах Соня позувала в топі і чорних лосинах. Образ красуня доповнила захисною маскою і боксерськими рукавичками, а на ногах виднілися кросівки. Євдокименко стояла на рингу, а поруч можна побачити тренера у футболці, шортах і кросівках. Як можна зрозуміти, дівчина боксувала і тренувала удар. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Відмінне тренування", - підписали кадри.

Фанати подивилися ролик більше 200 разів і написали пару коментарів, серед яких: "Супер", "вогонь".

Повідомлялося, що Софія Ротару поділилася яскравими сімейними фото з ювілею свого сина.

Так, співачка опублікувала фотографії, на яких вони з сім'єю святкують ювілей Руслана у дворі свого особняка. На знімках рідні співачки виглядають щасливо і невимушено.

Ми писали, що внучка легендарної української виконавиці Софії Ротару Соня Євдокименко вразила новим знімком.

"Котячий гламур. А ви віддаєте перевагу підкреслювати очі або губи?» - запитала вона у фоловерів.

Софія Єва одягнена в білу сорочку, під якою, як можна зробити висновок по оголеному плечу, немає білизни.

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