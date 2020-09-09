Відома телеведуча Ольга Фреймут відверто зізналася, як змогла побороти Китайський вірус

Про це пише Politeka.net.

Відповідний пост зірка опублікувала в своєму Instagram.

"Я поборола вірус. Навіть не віриться... найстрашніше у вірусі - його підступний індивідуальний підхід. До когось він ласкавий, комусь-фатальний", - заявила Ольга Фреймут і додала, що першими ознаками хвороби у неї стали сильні болі в голові, плечах і ребрах, від яких не рятували навіть сильні ліки.

Спершу Ольга Фреймут думала, що її організм не справляється з навантаженнями через підготовку до "Танців з зірками", але пізніше вона здала тест і отримала позитивний результат.

Під час хвороби у неї повністю пропав нюх, вона не могла їсти, через що кілька днів тільки пила і приймала вітамін С.

"Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні і темні думки. Мені пощастило, але не варто приміряти мою історію на себе; не обманюйте себе — і якщо є сумніви, зверніться до лікаря», — додала Ольга Фреймут у своєму Instagram.

Варто відзначити, що позитивний тест на китайський вірус отримав і її партнер по "Танцях з зірками" Ілля Падзіна.

"Взагалі-то я відчував себе добре вже давно, але повторний тест показав „виявлено“. Кажуть, що у деяких може бути і по 30-40 днів. На жаль, наша держава не береже нас так, так хотілося б, тому стережіться самі!» ,- написав танцюрист у своєму мікроблозі.

Варто відзначити, що Ольгу Фреймут та Іллю Падзіну вже цієї неділі, скоріш за все, можна буде побачити безпосередньо на паркеті "Танців з зірками", оскільки вони успішно побороли підступну хворобу.

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