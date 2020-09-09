Українці платитимуть за блакитне паливо за новими тарифами

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба монополіста Нафтогазу.

Так, монополіст представив нові тарифи для населення і бізнесу.

Для побутових споживачів доступні два тарифи - "місячний" і "річний". У першому ціна за газ змінюється щомісяця, залежно від коливань ціни на ринку. Оплата за використане паливо відбувається в наступному місяці після поставки.

Якщо споживачі хочуть використовувати тариф "річний", то ціна і розрахунковий обсяг споживання газу фіксується при укладенні договору.

Тобто, прості українці будуть щомісяця платити фіксовану суму за газ протягом року, а в разі, якщо використовує менше запланованого обсягу газу, в кінці року зекономлена сума повернеться на його особовий рахунок.

Варто відзначити, що вже з 16 вересня Нафтогаз підвищує вартість газу для побутових споживачів за річним контрактом на 10% - з 4,73 гривні до 5,24 гривні за кубічний метр.

Також тариф "річний" підходить для газзбутів і представників бізнесу: облік середнього профілю по п'ять років і можливість оплачувати по декадах. Ціна може змінюватися щодня в залежності від котирувань на хабах.

У Держстаті, в свою чергу, стверджують, що українці перед опалювальним сезоном скорочують борги по комуналці. Так, у липні українці заплатили за ЖКГ-послуги 9,3 млрд гривень, а це на 19,5% більше, ніж було нараховано.

При цьому заборгованість українців за спожиту комуналку становить 55,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (57,9 млрд грн).

Договори про реструктуризацію боргів, як розповідають у прес-службі Держстату, уклали 4,6 тисяч осіб і вже було внесено 21,5 млн гривень платежів.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій

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