Нове підвищення пенсій у 2020 році відбудеться 1 грудня

На цю дату заплановано підвищення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення. Разом з прожитковим мінімумом виросте і мінімальна пенсія. З 1 грудня вона становитиме 1769 грн (тобто пенсіонерам додадуть 57 грн).

У Мінсоцполітики порахували, що підвищення торкнеться приблизно 3 млн осіб, або 30% пенсіонерів.

Найбільше виграють від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високими. Наприклад, максимальна пенсія, що становить 10 мінімальних, зросте ще на 570 грн. Але їх доплатять тільки за умови, що такий пенсіонер отримував "урізану" пенсію – тобто йому було покладено, припустимо, 17 800 грн пенсії, а за законом він до 1 грудня 2020 року не міг отримати більше 17 120 грн (10 мінімальних пенсій).

Збільшаться пенсії ще у деяких категорій пенсіонерів. Це інваліди війни-у них, залежно від групи інвалідності, пенсії зростуть на 205-370 грн, інваліди ЧАЕС – пенсії зростуть на 128-162 грн, учасники бойових дій – на 93 грн. Крім того, всі ці категорії отримають ще й додаткові надбавки від 8,5 до 28,5 грн.

Шахтарям додадуть по 170 грн. Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною (орденоносці, які мають звання "Народний" або "заслужений") додатково отримають від 11,4 до 22,8 грн.

А тим, хто отримує тільки трудові пенсії за віком вище, ніж нова мінімальна з 1 грудня (1769 грн), не додадуть нічого, або їх надбавки виявляться незначними – від 57 копійок до 7-12 грн. Це так звані доплати за стаж – 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. З 1 грудня ця доплата збільшиться на 57 копійок. Наприклад, жінка, яка має 38 років стажу, отримає додатково до пенсії близько 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн.

Без змін залишаться пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії були призначені в 2019-2020 роках.

Отримають надбавку і люди з інвалідністю.

Особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком, з інвалідністю II групи – 90%, III групи – 50%. Розмір пенсії обчислюється, виходячи з того, яку пенсію заробив би людина, якби він залишився працездатним до пенсійного віку.

Отметим, повышение пенсий запланировано и на 2021 год. Ожидается, что пенсии тех, кому 65 лет и больше, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн). Но точные даты пока неизвестны.

Раніше ми розповідали про компенсації, які будуть нараховувати до зарплат і пенсій.

Так, українцям можуть виплачувати грошові компенсації в разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.

Документ, зокрема, передбачає розширення переліку видів виплат, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація. У цей список автори постанови пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.

Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа.

Також Politeka писала, що українців обрадували новими пенсіями, хто отримає надбавки.