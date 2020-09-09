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Долар сильно вдарить по гривні, в НБУ озвучили свіжий прогноз: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 9 вересня здивує українців новими змінами.

Згідно з прогнозом НБУ, долар різко виросте в ціні, а євро, навпаки, трохи просяде.

Так, 1 долар 9 вересня продаватимуть за 27,8 Гривень, в той час, як днем раніше його можна було купити за 27,75 гривень.

Євро коштуватиме 32,79 гривень, тоді як 8 вересня 1 Євро продавали за 32,8 гривень.

Українців завалили новими штрафами, "якщо оплачується протягом 10 днів..."

Перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький 8 вересня провів прес-конференцію, на якій дав звіт про перші 100 днів роботи автоматичної системи фото і відеофіксації порушень ПДР.

Так, за вказаний період з початку роботи системи, а саме з 1 червня, поліція винесла 833 949 постанов за результатами порушень ПДР, які стосуються порушень швидкісного режиму. На даний момент 645 526 постанов оплатили.

Білошицький зазначив, що 77% водіїв платять штрафи, що говорить про високий рівень відповідальності.

Крім того, зараз діє пільговий період, за яким штраф, якщо оплачується протягом 10 днів, можна погасити лише половину зазначеної суми.

Також стало відомо про 25 тисяч матеріалів, які передали у виконавчу службу для примусового стягнення в судовому порядку.

У Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш

8 вересня під час" Маршу на підтримку репресованих " у Мінську затримали близько півсотні людей.

Хода проходило ввечері. Спочатку в ній брали участь переважно жінки. Згодом почали сходитися все більше людей.

Пізніше до площі приїхали автозаки і поліцейські макроавтобуси. Почалися грубі затримання демонстрантів-чоловіків і жінок.

"Радые Свабода" повідомляє про не менше 45 затриманих. Мітингувальники після 20: 00 розійшлися по домівках.

Акції протесту пов'язані, серед іншого, із затриманнями і пропажею соратників лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Зокрема, напередодні стало відомо про затримання члена координаційної ради опозиції Марії Колеснікової. Пізніше зникла ще одна соратниця Тихановської Антоніна Коновалова перестала виходити на зв'язок. Її місцезнаходження досі невідоме.

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