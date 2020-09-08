Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар блиснула стрункою фігурою в сміливій рожевій сукні

Українська прима-балерина поділилася новими яскравими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кухар позує у вельми нестандартному вбранні. На ній яскраво-рожеве плаття з оригінальним вирізом на грудях до самого живота. Його асиметрична спідниця спереду коротше, ніж ззаду, що дозволяє красуні продемонструвати ще й свої стрункі ніжки. Крім того, на фото помітно, що Кухар не стала надягати під наряд з такими вирізами ліфчик.

На фото зірка позує зі щасливою посмішкою на обличчі, демонструючи свою безтурботну натуру.

Її шанувальники активно коментують фото.

"Завжди мріяла побачити справжню Барбі", "неймовірна краса", "Шик-шик!", "Просто богиня", "шикарна дівчина", "Катерина, ви прекрасні!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що в сторіз на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" Кухар опублікувала короткі ролики, в яких звернулася до телеведучої Лесі Нікітюк з гримерки.

"Ну що, Лесечка, що ти там вчора говорила про свого юного хлопця? Сьогодні то він мій. Кусай собі лікті, якщо дістанеш", - кокетливо заявила Катерина Кухар під сміх стиліста, який примостився ззаду і піддершав її жарт.

Варто відзначити, що балерина опинилася перед молодою людиною в досить пікантному вигляді: з одягу на ній видно тільки халат, який красуня ще й приспустила на плечі. Крім того, Катерина Кухар сиділа з мокрим волоссям, ймовірно, тільки готувалася робити зачіску.

Нагадаємо, розкута Кухар з "Танців з зірками" спустила халат і побешкетувала прямо в гримерці.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" віддалася любовним утіхам з чоловіком прямо у воді.

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