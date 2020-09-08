Зірка американських реаіліті-шоу Кім Кардашьян перетворилася на розкішну східну красуню в компанії своїх гарячих сестричок

Нові стильні знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram, передає Politeka.net.

Кім разом зі своїми сестрами Кортні і Хлоєю випустили власний аромат парфумів. З цього приводу вони знялися в стильній фотосесії, щоб передати настрій свого продукту.

На фото сестри позують в схожих шовкових нарядах. На них короткі топи, обтягуючі пишні форми красунь, і довгі спідниці в східному стилі з розрізами майже до самої талії. На самій Кім зелений костюм, її сестра Кортні позує в червоному, а Хлоя вибрала синій наряд.

На першому фото всі три сестри сидять поруч, дратуючи глядачів своїми ідеальними підтягнутими ніжками.

На другому ж знімку Кортні позує в півоберта, піднявши одну ногу. Кім стоїть посередині, гордо поклавши руку на талію. А Хлоя сидить навпочіпки, зухвало витягнувши одну ногу вперед.

Образи спекотних сестер доповнюють макіяжі в одній палітрі і схожі зачіски. Дивлячись на фото так і хочеться відзначити, що на них одна сестра краше іншої.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян порадувала шанувальників майже оголеним знімком. "Неземна" модель лежала на пелюстках рожевих квітів, трохи вигнувшись для спокусливого ефекту.

Зірка вибрала напівпрозору білизну, яка була дуже крихітною і чи помітною на її принадах. Маленький ліфчик приховав лише найінтимніше, як і трусики. При цьому на груди було укладено кілька пелюсток.

Нагадаємо, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.