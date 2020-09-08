Українцям розповіли, як саме будуть проходити перевірки, за підсумками яких вони ризикують втратити соціальну допомогу

Для таких перевірок була створена спеціальна платформа. У коментарі для Обозреватель представники Мінфіну розповіли про те, як саме вона працюватиме.

Так, повідомляється, що перевірки українцям доведеться проходити перед призначенням виплати, при її отриманні і протягом трьох років після її скасування.

Перевірку проводить не сам Мінфін, проте після відомство направляє свої рекомендації. У разі помилки або невідповідності в базах даних виплати скасовуватися не будуть. Після верифікації проходить другий етап перевірки. При наявності якихось підозр або невідповідностей, ця інформація перевіряється і тільки після цього приймається рішення.

В рамках перевірки про одержувачів субсидій зберуть наступну інформацію:

про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;

реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видані такі документи, викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

чи порушувала людина прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон або режимні правила на КПП;

митне оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

виписки з бюджетних рахунків для зарахування надходжень зі сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Якщо будуть знайдені порушення при отриманні субсидій, орган соцзахисту вимагатиме повернути всі незаконно отримані гроші до бюджету. Якщо ж одержувач відмовиться, справу буде направлено до суду. У такому випадку українців можуть зобов'язати сплатити ще й витрати на судові тяжби.

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