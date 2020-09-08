Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, блиснула достоїнствами в крихітному білому ТОПі

Настю порівнюють з однією з найпопулярніших моделей досить часто, відзначаючи, що її форми дуже пишні, а сама зовнішність Причальна і незвичайна. Дівчина ж "скромно" заявляє, що краще багатьох топ-моделей. При цьому її провокативні кадри в соціальній мережі Instagram набирають сотні тисяч лайків, а шанувальників в профілі вже більше 11.5 мільйонів.

Цього разу молода красуня підкорила стильним кадром, на якому постала в супер-коротенькому топі і навіть розстебнула його, щоб показати груди у всій красі, а доповнила наряд такими ж непристойно короткими шортиками білого кольору. Пишні форма знаменитості, вставлені напоказ, не залишили шанувальників байдужими і цього разу:

"Demasiado bonita😋 🍎", «ти така прекрасна для мене, любов моя, Щастя моє, ти все для мене, я живу для тебе, а ти для мене», «Так гаряче», «Ти виглядаєш так по-дитячому на цій фотографії @anastasiya_kvitko В будь-якому випадку виглядаєш так мило🌸 💗», «Привіт, Солодке серце, у тебе гарне обличчя», «вона знає, що вона солодка і гаряча», «ти такий шкідливий малюк !!! Така сексуальна красуня !!! Любов Джеймса💖 💖 💞 💞", - пишуть користувачі.

Раніше ми також писали, що дівчина прославилася завдяки незвичайній зовнішності, за яку її прозвали російською Кім Кардашьян. При цьому сама Настя не любить такі порівняння, відзначаючи, що вона унікальна і пластики не робила. Втім, фото в мережі, зроблені в підлітковому віці, говорять про зворотне.

Це не заважає Квітко продовжувати привертати увагу до себе завдяки неоднозначним і відвертим знімкам. Будучи рекламним представником одягу і білизни, Настя знімається чи не кожен день. У вільний час вона багато часу проводить на пляжі, тому яскравий кадр в рожевому бікіні нітрохи не здивував фанатів. Вимазавшись маслом, Настя посвітила гідністю перед об'єктивом з легкою посмішкою на обличчі.

Образ спекотної красуні завершив легкий макіяж, а також тонка сітчаста накидка на стегнах.

"О, мій бог", "Привіт, Дорогоцінна дівчинка" « "показує Діаманти", "гарненькі вигини" « " наскільки ти багата...", " Ти Красива жінка, просто королева спокуси 😍😍😍❤️❤️❤️», «я хочу бути твоїм одягом 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤 ♥ ️».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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