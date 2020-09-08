Відома українська співачка Ані Лорак побалувала фанатів новим відвертим образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку виконавиці в Instagram.

У своєму пості ані дякує тим, хто допомагав їй у створенні кліпу до пісні "твоєї улюбленої". Співачка стверджує, що у авторів відеоролика вийшов справжній шедевр.

"Я дякую всій команді, яка працювала над створенням відео "твоєї улюбленої". Це справжнє маленьке кіно-ода про почуття, яке знайоме кожному незалежно від віку, статі, професії або кольору шкіри", – підписала фото виконавиця.

Шанувальники гідно оцінили новий образ Ані Лорак. У коментарях вони ускупали Ані Лорак в компліментах і захопленнях.

"Дякую вам за цей шедевр😍 дуже багато емоцій після перегляду❤️ образи неймовірно красиві😍 🔥 дякую за таку роботу! У вас найкраща команда!👏 ❤ ️ "моя улюблена Кароліночка, ви прекрасні, спасибі з бомбічну пісню і шикарний кліп, спасибі всій вашій команді. Донька ваша, розумничка, актриса. З дебютом Софію. Я вас дуже дуже дуже дуже люблю ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, Любов - це найкраще почуття, яке відчуває людина.❤️ Кліп неймовірно ніжний і красивий😍 дякую кожному,що працював над створенням цього шедевра💥 Наша богиня любові, краси і музики 💕 Клеопатра", – пишуть вони.

Politeka писала, що популярна українська виконавиця Ані Лорак порадувала шанувальників новим образом. Так, на короткому відео знаменитість загадково посміхається, сидячи на задньому сидінні автомобіля, грайливо повертаючи голову. На Ані Лорак чорне стильне вбрання: поверх блузки співачка одягла піджак, на голові у дівчини чорна кепка, довершує образ золотий ланцюжок.

Знаменита артиска Ані Лорак показала фігуру після відпустки в спортивному костюмі. Кілька тижнів Кароліна провела за кордоном, де відпочивала разом з дочкою і близькими. При цьому по поверненню додому вона вирішила продемонструвати, як приводить фігуру в порядок. Як виявилося, за яскравими кадрами в бікіні або міні-спідницях стоїть не просто робота візажиста і фотографа. А особистий внесок Кароліни в першу чергу.

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