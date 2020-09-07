Популярна українська телеведуча Оля Фреймут виконала жаркий танець у вбранні в сітку й зухвалому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мені дуже пощастило з партнером - @ilyapadzina ще й талановитий режисер-постановник, з таким терпінням і турботою підбирав «рухи, які підходять». Як на мене, вийшов мініатюрний мюзикл. Катерина Кухар подумала " що "пані трохи хильнула», тобто я, Катя, чесно-твереза, просто незграбна", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Фреймут виконує запальний танець, залазячи при цьому на стіл в крихітному міні і колготках в сітку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

View this post on Instagram

Друзі, як вам наш танець? Мені дуже пощастило з партнером - @ilyapadzina ще й талановитий режисер-постановник, з таким терпінням і турботою підбирав «рухи, які пасують». Як на мене, вийшов мініатюрний мюзикл. @ekaterinakukhar_official подумала, що «пані трохи хильнула», тобто я 😂😂😂Катя, чесно - твереза, просто незграбна❤️ дякую всім за підтримку. Особливо @allamazurofficial за ніжні слова в ефірі... Сьогодні мають бути результати тестів, одразу з Іллею сповістимо. @tanci1plus1

Популярні новини зараз

"Шкода, що сім'я розпалася": в мережу злили фото Потапа з новонародженим сином, артист світиться від щастя

Зірка "Сватів" вразила зовнішнім виглядом, фото перевтілення: "Зовсім інша"

Українців обклали податками і штрафами за житло, кому доведеться платити: "Щорічно по 25 тисяч гривень..."

Вихід на пенсію в 60-65 років під питанням, українців протверезили нововведеннями: "Якщо людина..."
Показати ще

A post shared by FreimutOlia (@freimutolia) on

"Дуже сподобався)))) Ви така легка, невагома. А ноги-це просто мрія", "танець-супер", "кращі", "якщо говорити чесно, я не очікувала, що Ви так можете танцювати! У Вас багато ще прихованих талантів? Здоров'я Вам і Вашому партнеру", "Браво", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що телеведуча Ольга Фреймут, яка заразилася китайським вірусом, не кидає тренувань для шоу "Танці з зірками"

Нагадаємо, що Фреймут здалася в обнімку з молодим красенем, фото облетіло мережу: "Все на краще".

Як повідомляла Politeka, Фреймут запалила з молодим красенем з "Танців з зірками", хвороба більше не перешкода: "зникли в обнімку і...".

Також Politeka писала, що Фреймут зблизилася з молодим красенем з "Танців з зірками", Відверті кадри: "все, вистачить лірики…».