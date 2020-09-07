Такий ви її ще не бачили

Популярна українська телеведуча Оля Фреймут виконала жаркий танець у вбранні в сітку й зухвалому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мені дуже пощастило з партнером - @ilyapadzina ще й талановитий режисер-постановник, з таким терпінням і турботою підбирав «рухи, які підходять». Як на мене, вийшов мініатюрний мюзикл. Катерина Кухар подумала " що "пані трохи хильнула», тобто я, Катя, чесно-твереза, просто незграбна", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Фреймут виконує запальний танець, залазячи при цьому на стіл в крихітному міні і колготках в сітку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Дуже сподобався)))) Ви така легка, невагома. А ноги-це просто мрія", "танець-супер", "кращі", "якщо говорити чесно, я не очікувала, що Ви так можете танцювати! У Вас багато ще прихованих талантів? Здоров'я Вам і Вашому партнеру", "Браво", - пишуть вони.

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