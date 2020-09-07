Відома українська співачка Злата Огневич порадувала шанувальників млосним літнім фото з мінімумом одягу

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото Злата позує в полі під відкритим небом у вельми відвертому образі. Вона прикриває груди модним солом'яним капелюшком, кокетливо демонструючи на камеру свої голі плечі. При цьому під головним убором можна помітити тоненькі зав'язки, тому швидше за все Огневич позує в топі або купальнику.

Красуня залишила своє волосся розпущеним, а образ доповнила легким макіяжем в нюдових тонах.

"По-моєму, літо знову повернулося. А можна, щоб так до кінця листопада, потім-невеликий дощик, і знову літо?", - поцікавилася співачка в підписі до фото.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого знімка.

"Злата ти прекрасна", "дуже красиво", "Златі можна все!", "Красива", "Можна! Як тобі, такій милій і симпатяжці можна відмовити?!", "Злата, Ви сама чарівність", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Злата показала фото, на якому вона позувала в лосинах топі і шкарпетках. Красуня зібрала волосся в хвіст, сівши на шпагат на маті. Огневич посміхалася на камеру, а руки залишила по сторонах. Фото вийшло дуже ефектним і таку розтяжку оцінить навіть Анастасія Волочкова.

Нагадавши, Злата Огневич посвітила грудьми в топі з мотузочок, прогулявшись по Києву: можна дивитися вічно.

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