Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, приміряла на себе несподівано скромний наряд

Цього разу Настя показала свої пишними форми в світло-синіх джинсах і ніжній білій блузці з акуратним декольте. Завершила свій лук Квітко яскраво-синьою сумочкою і легким макіяжем на обличчі.

Незвичайний і навіть скромний образ моделі все одно підкреслив її форми - пишний бюст і пружні сідниці складно приховати в будь-якому вигляді. При цьому в підписі Настя розповіла, як ознайомилася з новим цікавим додатком і була рада почати з ним працювати, відчувши себе " в безпеці":

"Хлопці це не реклама. Мій друг розповів про цей новий додаток для соціальних мереж. Я скачала його, і воно Мені дуже подобається. Я відчуваю себе в безпеці, використовуючи його, і це так весело ☺ я пропоную вам завантажити його і підписатися на мене там ❤️ якщо ви хочете знати про мою і повсякденному житті. Це те місце, де я буду лол " » - написала модель.

Ось як реагують фанати:

«Богиня миловидності❣️❣️», «О Господи!!!!", "Дуже красиво", " 😘 😘 дуже милий дитина», «ти така красива, чи можу я зустрічатися з тобою?", "Виглядає чудово 🔥❤️❤️❤️❤️», «Добрий день красуня" « " Йди за мною ❤️❤️❤️",» чудово😍❤️🍑«,» Йди за мною😘«, "вона така шикарна💕 💕 💕 💕".

Шість років тому модель стала відома завдяки першим професійним знімкам російського фотографа. З тих пір, як Анастасію помітили, її кар'єра різко пішла вгору, а сама вона поїхала з РФ в США.

Тепер Квітко проживає в Сонячному місті, кожен день ділиться яскравими фото в соціальній мережі Instagram і дивує своєю фігурою.

Завдяки незвичайним пропорціям, дівчина отримала прізвисько "Російська Кардашьян", хоча сама Анастасія їм незадоволена і без сорому зазначає, що вони не тільки не схожі, а вона сама помітно краще. Втім, не всі поділяють дану заяву, багато хто дивується розмірам стегон і бюста Квітко.

"Просто ідеальна крихта❤️❤️😍😍», «💚💚красива💚 💚«,» потрібно побільше таких жарких кадрів«,» чому ці груди не втримати🤭❤️«, » досить✔️«,» пізно приховувати це, не можна скромничати«,»мила лялька Барбі😍 💐".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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