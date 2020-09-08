Співачки не один день готуються до виходу на сцену, підбираючи ідеальний образ, проте далеко не завжди концерти проходять гладко
Зірки ведуть соціальну мережу Instagram досить докладно-розповідають про життя, показують фото з тренувань, діляться зауваженнями і показують докладні звіти з концерту. Не рідко при цьому знаменитості також отримують і хвилі критики в свою сторону. Зокрема, за представлені образи.
Представляємо вашій увазі топ фото співачок, які потрапили під гнів користувачів мережі за свої вибрані для виступу вбрання.
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Анна Седокова на концертах дивувала фігурою не один раз. Під час виступу, який давала в проміжках між великими концертами, Анна спантеличила виглядом в прозорому вбранні - чорному боді і колготками в сіточку. Також на презентації кліпу "ігристе, дитинко!", Анну розкритикували за невмісний наряд - обтягуючий топ з кислотними лосинами, невдало виділив її сідниці.
Надя Дорофєєва на прощальному концерті блищала в боді і прозорих спідницях. Деякі фанати були незадоволені образом знаменитості, зазначивши, що вона показує зайве і дуже красива і без жодних відвертих костюмів.
Один з останніх образів Віри Брежнєвої обговорювали найбільше. Шестикілограмове плаття з бус ледь приховує груди і стегна знаменитості, при цьому оголює також інші ділянки тіла. Віра дала вже не один концерт у цій сукні, створеній для кліпу"Вечериночка". Багато хто вважав образ надмірно відвертим.
Ані Лорак потрапляє під хвилю критики за свої виступи досить часто. Через любов бути в центрі уваги, Кароліна оточує себе вічно роздягненими чоловіками, в колі яких показує себе якщо не в купальниках з яскравої тканини, то в прозорих комбенізонах, ледь приховують зайве.
Настю Каменських серйозно висміяли за костюм на 25-Річчі з дня випуску програми"Світське життя". Грунтувавшись на сцені і червоній доріжці в червоному комбенізоні, зірка показала багато зайвого, зокрема, свою зайву вагу. Користувачі Мережі порахували Настю ошуканкою, адже в Instagram її фото виглядають зовсім інакше.
Унікальний і найсміливіший образ Тіни Кароль викликає багато суперечок в мережі-мереживний тісний комбенізон багато хто вважав занадто сміливим для артистки з стриманим почуттям стилю. А новий наряд, в якому Кароль з'явилася в другому ефірі "Танців з зірками" шанувальники розкритикували за зайву похмурість. Фанати вважаю, що зірці йдуть теплі тони.
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