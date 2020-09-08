Співачки не один день готуються до виходу на сцену, підбираючи ідеальний образ, проте далеко не завжди концерти проходять гладко

Зірки ведуть соціальну мережу Instagram досить докладно-розповідають про життя, показують фото з тренувань, діляться зауваженнями і показують докладні звіти з концерту. Не рідко при цьому знаменитості також отримують і хвилі критики в свою сторону. Зокрема, за представлені образи.

Представляємо вашій увазі топ фото співачок, які потрапили під гнів користувачів мережі за свої вибрані для виступу вбрання.

Анна Седокова на концертах дивувала фігурою не один раз. Під час виступу, який давала в проміжках між великими концертами, Анна спантеличила виглядом в прозорому вбранні - чорному боді і колготками в сіточку. Також на презентації кліпу "ігристе, дитинко!", Анну розкритикували за невмісний наряд - обтягуючий топ з кислотними лосинами, невдало виділив її сідниці.

Надя Дорофєєва на прощальному концерті блищала в боді і прозорих спідницях. Деякі фанати були незадоволені образом знаменитості, зазначивши, що вона показує зайве і дуже красива і без жодних відвертих костюмів.

Один з останніх образів Віри Брежнєвої обговорювали найбільше. Шестикілограмове плаття з бус ледь приховує груди і стегна знаменитості, при цьому оголює також інші ділянки тіла. Віра дала вже не один концерт у цій сукні, створеній для кліпу"Вечериночка". Багато хто вважав образ надмірно відвертим.

Ані Лорак потрапляє під хвилю критики за свої виступи досить часто. Через любов бути в центрі уваги, Кароліна оточує себе вічно роздягненими чоловіками, в колі яких показує себе якщо не в купальниках з яскравої тканини, то в прозорих комбенізонах, ледь приховують зайве.

Настю Каменських серйозно висміяли за костюм на 25-Річчі з дня випуску програми"Світське життя". Грунтувавшись на сцені і червоній доріжці в червоному комбенізоні, зірка показала багато зайвого, зокрема, свою зайву вагу. Користувачі Мережі порахували Настю ошуканкою, адже в Instagram її фото виглядають зовсім інакше.

Унікальний і найсміливіший образ Тіни Кароль викликає багато суперечок в мережі-мереживний тісний комбенізон багато хто вважав занадто сміливим для артистки з стриманим почуттям стилю. А новий наряд, в якому Кароль з'явилася в другому ефірі "Танців з зірками" шанувальники розкритикували за зайву похмурість. Фанати вважаю, що зірці йдуть теплі тони.

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