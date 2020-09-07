До чого готуватися простим українцям

Українців попередили про можливе введення нових компенсацій

Про це пише Finance.ua.

Так, українцям можуть виплачувати грошові компенсації в разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат.

З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону "про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№3817)", – сказано в повідомленні.

Документ, зокрема, передбачає розширення переліку видів виплат, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація. У цей список автори постанови пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян.

У Законі, крім цього, також прописані і джерела таких виплат. Але в пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону не призведе до додаткових навантажень на державний бюджет України.

Раніше ми розповідали, що буде з пенсіями в 2021 році.

За словами Дениса Шмигаля, на 2021 рік запланована не тільки індексація пенсій, але також введення доплат для пенсіонерів, які старше 75 років.

"Ми наступного року плануємо зробити постійні доплати тим, хто досяг 75+", - зазначив прем'єр.

Крім цього, наступного року нарешті запустять накопичувальну пенсійну систему. Правда, впровадження цього рівня буде проходити в експериментальному режимі.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей

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